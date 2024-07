FUJIFILM annuncia GFX Challenge Program 2024, un’iniziativa creata per supportare e sviluppare le abilità di autori emergenti nel campo della fotografia e del filmmaking. Ecco tuti i dettagli

FUJIFILM con il GFX Challenge Program 2024 offre ai partecipanti la possibilità di vincere fino a 10.000 euro, un sostegno finanziario necessario per trasformare le proprie idee creative in realtà. Le proposte dei progetti devono essere inviate entro il 15 settembre 2024 e le idee selezionate avranno l’opportunità di raccontare storie uniche e coinvolgenti con l’utilizzo della gamma GFX di Fujifilm, una delle più avanzate nel mondo della fotografia.

Il Global Grant Award oltre ad offrire una sovvenzione di 10.000 euro per la realizzazione del proprio progetto, garantisce la fornitura di un corpo macchina del sistema GFX e di due obiettivi GF in comodato d’uso fino alla consegna del progetto, in aggiunta mentoring e assistenza tecnica da parte dei tecnici ed esperti di prodotto Fujifilm.

Il Regional Grant Award offre una sovvenzione di 5.000 euro a supporto del proprio progetto con fornitura di un corpo macchina del sistema GFX e di due obiettivi GF fino alla consegna del progetto. In aggiunta mentoring e assistenza tecnica da parte dei tecnici e degli esperti di prodotto Fujifilm.

FUJIFILM lancia il GFX Challenge 2024, le fasi del progetto

Fase 1: dal 16 settembre – 4 ottobre 2024

Fujifilm esaminerà le proposte e selezionerà 15 progetti provenienti da ciascuna delle 3 regioni geografiche, per un totale di 45 proposte che saranno poi valutate nella seconda fase della selezione. Entro il 10 ottobre 2024, ogni finalista regionale selezionato sarà informato via e-mail e verranno programmate le interviste tramite Zoom (o equivalente).

Fase 2: 11 – 25 ottobre 2024

I candidati selezionati saranno contattati da Fujifilm per presentare il proprio progetto e rispondere ad eventuali domande da parte del team interno. Le interviste potranno essere condotte nella lingua scelta dal candidato, se Fujifilm può soddisfare tale richiesta. Saranno selezionati 5 finalisti per ciascuna regione geografica, per un totale di 15 finalisti, che passeranno al turno finale.

Fase Finale: 26 ottobre – 13 novembre 2024

La giuria del Global Grant Award esaminerà ogni candidato e selezionerà i 5 vincitori del premio globale, mentre i rimanenti 10 finalisti riceveranno premi regionali. I vincitori saranno annunciati a gennaio 2025.

Le Regioni di selezione sono tre

Le Americhe

Europa / Medio Oriente / Africa

Asia Pacifico (Asia del Sud / Oceania / Cina / Hong Kong / Taiwan / Giappone / Corea)

La fase finale sarà valutata dalla giuria composta da Masako Sato, curatrice e fondatrice di Contact. Co. Ltd., Pauline Vermare, curatrice di fotografia del Brooklyn Museum, New York, Lesley A. Martin, Direttore esecutivo di Printed Matter, Inc., Amanda Maddox, Curatrice principale presso World Press Photo.

E voi cosa ne pensate di questa nuova edizione del GFX Challenge Program?