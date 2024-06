Recensione Inside Out 2: l’ansioso ritorno di Pixar?

Andiamo a scoprire, in questa recensione dedicata, se e quanto Inside Out 2 riesca davvero a rappresentare l’agognato ritorno della creatività di Pixar: quali emozioni ci ha suscitato la visione al cinema?

Che Pixar, così come Disney in realtà, abbia avuto un periodo di carenza (chiamiamola così…) creativa nel corso degli ultimi anni è innegabile. Qualche virtuosa eccezione c’è stata, e non staremo qui ad elencarle (qualcuno ha detto Luca e Red?), ma per la maggior parte delle volte ci siamo ritrovati di fronte ad annunci di ulteriori pellicole collegate, come sequel o prequel, a film più famosi. Un effetto nostalgia su cui le aziende sembrano aver puntato veramente tutto, con risultati più o meno altalenanti al botteghino, e che, ancor più di quanto succede nell’industria dei videogiochi, sembrava aver appiattito l’offerta generale. E questo è stato, in tutta onestà, il nostro approccio iniziale ad Inside Out 2, di cui vi parliamo in questa recensione dedicata.

Anxious to meet you

Ve lo diciamo sin dalle prime righe di questa recensione: siamo davvero felici di poter ammettere che, dopo la visione di Inside Out 2, ci siamo dovuti ricredere. Ambientato circa un anno dopo le vicende del primo capitolo, in questo sequel ritroviamo Riley appena entrata nel periodo più difficile della storia di un essere umano: l’adolescenza. La pubertà porta con sé una miriade di cambiamenti, sia fisici sia, soprattutto, psicologici. Ed è per questo motivo che, nella sala di comando delle emozioni di Riley, accanto alle già apprezzatissime Gioia, Tristezza, Disgusto, Paura e Rabbia vanno a convivere alcune new entry sin da subito non propriamente apprezzate.

Flight or fighting | Recensione Inside Out 2

Stiamo infatti parlando di Invidia, Imbarazzo, Ennui (la tipica Noia adolescenziale, la cui unica virtù sembra essere il sarcasmo) e il meme del momento: Ansia. Esteticamente tutte incredibilmente iconiche, le nuove emozioni sono capitanate proprio da quest’ultima che, per il bene di Riley, strappa il comando della situazione a Gioia ed inizia a creare il suo cortile di nuovi ricordi, eventi e cambiamenti. Questo perché, come nell’evoluzione in età pre-adolescenziale, con la crescita Riley ha inevitabilmente bisogno di uno spettro emotivo più ampio e variegato.

Nel mentre, però, Ansia si fa prendere un po’ troppo la mano e, forzatamente, porta Riley sull’orlo della crisi, un nutrito gruppo di emozioni si ritrova scaraventata nei meandri della mente della giovane adolescente, alla ricerca di un elemento cardine del sé di Riley e, soprattutto, di una via di ritorno al centro di comando. Ebbene sì, lo avrete già capito: il pretesto narrativo di Inside Out 2 è praticamente identico a quello del primo capitolo, che ai tempi si era rivelata essere una formula vincente ed azzeccata e che, soprattutto, riusciva ad attirare sia i giovanissimi sia chi, quell’età raccontata, la ricordava a malapena.

Fawn of a new day | Recensione Inside Out 2

Dicevamo che la sceneggiatura ricalca pienamente quella del primo capitolo, ma questo non la rende comunque pigra o appena abbozzata. Questo perché il focus principale di Inside Out 2 è la volontà di creare un conflitto e una sorta di dicotomia fra le emozioni già presenti e le nuove arrivate, o, per meglio dire, fra la “vecchia” e la “nuova” Riley. La telecamera cerca quindi di spostarsi dall’interno di Riley verso l’esterno: l’affacciarsi a una nuova fase di vita, il liceo, la perdita delle amicizie di sempre e la forte necessità di costruirne di nuove. Sogni, speranze, paure, incertezze: tutto ciò che fa parte dell’adolescenza.

L’”interno” di Riley non offre grandi novità: il viaggio nella mente della giovane non è entusiasmante come quello del primo capitolo, anche perché d’altronde sono già elementi già esplorati e conosciuti. L’inserimento di alcuni nuovi personaggi secondari, di cui Boofy che si rifà così tanto a Dora l’Esploratrice da averci fatto sognare numerose volte, è ben accetto, per quanto relegato a poche scene e a un post-credit. Molti easter egg e citazioni, capibili specialmente dai più grandi, hanno allietato ancor di più una visione divertente, dissacrante e, in alcuni punti, emotivamente toccante.

A mind at freeze | Recensione Inside Out 2

Ed è per questo che, alla fine, Inside Out 2 funziona veramente: la crescita di Riley, il suo rapporto con le nuove e non richieste emozioni, il rapporto conflittuale con genitori ed amicizie, tutto ciò che viene rappresentato in questo nuovo Pixar è, in fondo, qualcosa che chiunque di noi ha vissuto. La semplicità con cui vengono trattati determinati frangenti e situazioni non è superficialità, quanto più riferirsi ad un target che di questo ha bisogno: di semplicità.

Affrontare l’adolescenza è un turbinio di emozioni, di cui fra tutte Ansia riesce spesso a prendere il controllo, ma sta alla complessità caratteriale di ciascuno di noi domarla e renderla non innocua, ma utile. Certo, anche se ci sembra inutile dirlo, facciamolo: non siamo comunque davanti ad un trattato di psicologia, quindi non aspettatevi approfondimenti particolari. Inside Out 2 è semplice, forse semplicistico, ma mai banale. E funziona benissimo così.

Done track mind | Recensione Inside Out 2

Tecnicamente parlando… che cosa vogliamo dire? Così come ogni Disney Pixar, Inside Out 2 è un capolavoro di animazione moderna. Eccezionale sotto ogni punto di vista, coloratissimo e con un livello tecnico generale veramente alto, non siamo riusciti a trovare un singolo difetto in nessun frame. Ad accompagnare la pellicola interviene una colonna sonora forse non memorabile come quella del primo capitolo (anche se, in realtà, sarà il tempo a dirlo) e dalle note più pop, ma decisamente orecchiabile e adeguata a ciascun momento. Ottimo (stellare!) il doppiaggio italiano, con il fenomenale ritorno di Melina Martello nel ruolo di Tristezza (iconica) e il graditissimo ingresso di Pilar Fogliati in quelli di Ansia. In generale, comunque, un lavoro ottimo da parte di tutto il cast.

Creating a sense of self

Chiudiamo questa recensione di Inside Out 2 con una riflessione. Siamo stati i primi a pensare che questa pellicola sarebbe stato l’ennesimo sequel di una Pixar ormai in crisi d’identità, ma ci siamo dovuti decisamente ricredere. Sebbene a livello di sceneggiatura non abbia decisamente apportato alcuna novità e si sia tranquillamente adagiato su un primo, eccezionale, capitolo, Inside Out 2 riesce ad essere una pellicola gradevolissima sia per il target di riferimento, gli adolescenti, sia per chi ha qualche capello bianco in più sulla testa grazie alla sua irriverenza, dolcezza e profonda emotività. Non è un trattato di psicologia e non deve esserlo: funziona così com’è. Ora però, Pixar, vogliamo qualcosa di nuovo.

Attualmente Inside Out 2 non è disponibile su Disney Plus, quindi per vederlo dovrete necessariamente recarvi al vostro cinema più vicino. Fateci sapere che cosa ne pensate voi della nuova pellicola Disney Pixar qua sotto nei commenti e restate sintonizzati con noi di tuttotek.it per tutte le news sul mondo del cinema e delle serie TV!

