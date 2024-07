Recensione Huawei Band 9: una discreta ma piacevole evoluzione

In questa recensione parliamo del nuovo Huawei Band 9, poche novità rispetto al fratello minore ma che lo rendono sicuramente migliore

Il Huawei Band 9 rappresenta un’evoluzione delicata ma significativa rispetto alla versione precedente, mantenendo un’estetica familiare con lievi modifiche. Questo nuovo modello è equipaggiato con uno schermo AMOLED da 1,47 pollici e offre un’autonomia impressionante che può raggiungere le due settimane. Innovativo il nuovo sistema per l’aggancio e lo sgancio dei cinturini, che facilita notevolmente l’uso quotidiano. Il dispositivo è ricco di funzionalità avanzate per il monitoraggio dell’attività fisica e della salute, grazie anche all’integrazione di un sensore aggiuntivo che promette di essere molto utile per gli utenti.

Le caratteristiche tecniche | Recensione Huawei Band 9

Il Huawei Band 9 vanta un display AMOLED touch da 1,47 pollici con una risoluzione di 194 x 368 pixel e una densità di 282 PPI, coprendo il 65% della superficie del dispositivo. Tra i sensori integrati, troviamo un cardiofrequenzimetro ottico, accelerometro, giroscopio, magnetometro e un sensore per la luce ambientale. Per quanto riguarda la connettività, il dispositivo supporta Bluetooth 2.4 GHz e BLE. È compatibile con dispositivi Android 8.0 e superiori e iOS 13 e più recenti. Con un’impermeabilità fino a 5 ATM, il Band 9 è ideale per l’uso in piscina. Misura 43,45 x 24,86 x 8,99 mm e pesa solo 14 grammi senza cinturino.

L’autonomia varia notevolmente a seconda dell’uso: può durare fino a 14 giorni con un uso leggero, 9 giorni con un utilizzo normale e fino a 3 giorni con la modalità always-on display attivata. La ricarica rapida permette di ottenere l’energia necessaria per 2 giorni di utilizzo con una breve sessione di ricarica. Rispetto al modello precedente, il Band 9 non introduce tantissime migliorie, però tra le poche troviamo il magnetometro e il sensore per la luce ambientale, che regola automaticamente la luminosità dello schermo, migliorando l’esperienza d’uso e l’efficienza energetica.

Il design | Recensione Huawei Band 9

Il design del Huawei Band 9 è sobrio e funzionale, con un unico pulsante fisico posizionato sul lato destro, mentre il lato sinistro rimane completamente liscio. Nella parte inferiore del dispositivo si trovano il sensore per il monitoraggio del battito cardiaco e i pin per la ricarica. Huawei ha puntato sulla varietà cromatica per rendere il Band 9 distintivo: oltre alla versione con cassa bianca e cinturino in silicone mostrata in questa recensione, sono disponibili opzioni in rose gold, nera e argento.

I cinturini, che possono essere blu, rosa o gialli, sono disponibili sia in silicone che in nylon, offrendo molteplici combinazioni di stile. Tutti i cinturini sono intercambiabili grazie a un sistema proprietario, permettendo agli utenti di personalizzare il loro dispositivo con facilità, sia con accessori acquistati sullo store ufficiale di Huawei sia con opzioni di terze parti compatibili.

Funzioni software | Recensione Huawei Band 9

Huawei Band 9 offre un’ampia gamma di funzioni software, paragonabili a quelle del modello precedente. Tra le principali, spicca Huawei TruSleep 4.0, che monitora il sonno e il riposo, integrandosi con TruSeen 5.5 e i dati raccolti dal sensore ottico per fornire informazioni dettagliate sulla frequenza cardiaca, ossigenazione del sangue, interruzioni della respirazione, livelli di stress, rilevamento delle aritmie e monitoraggio del ciclo mestruale. La Huawei Band 9 può tracciare oltre 100 attività sportive. Pur essendo una smartband, offre dati utili per diverse attività, grazie all’algoritmo TruSport. Ad esempio, per la corsa, fornisce informazioni su passo, distanza percorsa (sebbene senza GPS la precisione sia limitata), carico di allenamento e tempi di recupero. Anche per il nuoto, sono disponibili dati come il numero di bracciate, le vasche e la distanza totale.

La Band 9 include funzioni smart come notifiche al polso con risposte rapide, controlli per la riproduzione multimediale, torcia, scatto a distanza e condivisione dei dati di salute con amici e familiari in caso di rilevamento di anomalie. Per la personalizzazione, l’app Watch Face Store offre oltre 10.000 quadranti tra cui scegliere.

Conclusioni e prezzo

In conclusione, Huawei Band 9 rappresenta una scelta eccellente per chi cerca una smartband completa e versatile. Con un design elegante, un’ampia gamma di funzionalità per il monitoraggio della salute e dell’attività fisica, e una lunga autonomia, questo dispositivo offre un ottimo rapporto qualità-prezzo. Le funzioni smart aggiuntive, come le notifiche al polso e la possibilità di personalizzare i quadranti, rendono l’esperienza d’uso ancora più piacevole. Se stai cercando un dispositivo affidabile e ricco di caratteristiche, Huawei Band 9 è sicuramente da prendere in considerazione.

