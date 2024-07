BioShock 4: possibile leak di uno screenshot del gioco

Una semplice immagine può fare scalpore se si tratta di BioShock 4: l’ultimo possibile leak del gioco riguarda un singolo screenshot

Anni dopo la conferma che il prolifico publisher 2K avrebbe affidato a Cloud Chamber Games le redini di BioShock 4, non si è ancora visto alcun annuncio: il nostro unico primo sguardo al gioco viene da un leak, nello specifico lo screenshot incluso qui sotto. Non si tratta in alcun modo dei crismi di ufficialità in cui avremmo sperato, ma stando all’utente MP1st l’immagine viene proprio dall’atteso sequel. Noterete la scritta “Parkside” in fondo all’immagine: si tratta, non a caso, del nome in codice per l’ultimo progetto di Cloud Chamber. Stando alla fonte, l’immagine viene da una build di tre anni fa. La demo è stata usata per uno showcase interno, mostrando il giocatore in possesso del Ricochet Shotgun (un fucile, dove “ricochet” indica il rimbalzo dei proiettili, ndt).

Il leak dello screenshot di BioShock 4: quali informazioni abbiamo?

L’interfaccia di BioShock 4 mostrata nello screenshot, presumibilmente non definitiva trattandosi di un leak, mostra un totale di tre armi nell’arsenale del giocatore. I simboli in basso a sinistra paiono rappresentare abilità soggette a cooldown, rispetto ai metri di Plasma e Vigore visti nei precedenti capitoli. I simboli della clessidra e del cronometro sembrerebbero altresì indicare che il giocatore abbia accesso a poteri temporali. Naturalmente, se l’immagine ha tre anni suonati, è possibile che siano cambiate parecchie cose da allora. I precedenti report hanno suggerito che il gioco sarebbe ambientato in una città in Antartide chiamata Borealis. A inizio mese, Cloud Chamber Games ha annunciato che lo sviluppo del gioco ha messo il piede sull’acceleratore con una tempestiva ricerca di personale.

Ora sta a voi dirci la vostra: secondo voi il leaker fa parte delle nuove leve del team di sviluppo? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek.it per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.