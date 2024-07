Poco M6 Plus: specifiche, immagini e prezzo svelati!

Poco M6 Plus, il nuovo smartphone Xiaomi con Snapdragon 4 Gen 2, display 120Hz e fotocamera da ben 108MP

Il Poco M6 Plus, l’attesissimo nuovo arrivato nella famiglia Poco, sta per sbarcare in India e le indiscrezioni sulle sue caratteristiche si fanno sempre più insistenti. Nonostante il silenzio ufficiale di Poco, le ultime fughe di notizie non lasciano spazio a dubbi: ecco cosa ci aspetta.

Poco M6 Plus: un’esperienza visiva

Il cuore pulsante del Poco M6 Plus sarà il potente processore Snapdragon 4 Gen 2, che garantirà un’esperienza utente fluida e reattiva. A bordo troveremo anche l’HyperOS basato su Android 14, la personalizzazione del sistema operativo di Poco che promette un’interfaccia intuitiva e ricca di funzionalità. Due le opzioni di memoria disponibili: 6GB di RAM con 128GB di storage o 8GB di RAM con 128GB di storage, per soddisfare le esigenze di ogni utente.

Il display sarà un ampio LCD da 6,79 pollici con una frequenza di aggiornamento di 120Hz, ideale per godersi contenuti multimediali e giochi con una fluidità impeccabile. La batteria da 5.030 mAh, supportata da una ricarica rapida da 33W, promette una lunga durata e tempi di ricarica ridotti.

Un comparto fotografico versatile

Sul fronte fotografico, il Poco M6 Plus non deluderà. La fotocamera principale da ben 108MP sarà affiancata da un sensore da 2MP, mentre la fotocamera frontale da 13MP assicurerà selfie di qualità.

Poco M6 Plus: design elegante e funzionalità complete

Il Poco M6 Plus si presenterà con un design elegante e moderno, disponibile in tre accattivanti colorazioni: viola, argento e nero. Tra le altre caratteristiche troviamo la certificazione IP53 per la resistenza a polvere e acqua, la porta USB-C, il jack audio da 3,5mm e un lettore di impronte digitali laterale per uno sblocco rapido e sicuro.

Prezzo competitivo e offerte di lancio

Il prezzo del Poco M6 Plus in India sarà particolarmente interessante: la versione da 6GB/128GB partirà da INR13,999, mentre quella da 8GB/128GB avrà un costo di INR14,999. Per rendere l’offerta ancora più allettante, entrambi i modelli beneficeranno di uno sconto immediato di INR1,000 per gli acquisti effettuati con carta di credito.

Che ne pensate dei nuovi smartphone Xiaomi? Fateci sapere la vostra nella sezione commenti, vi invitiamo inoltre a seguire la nostra pagina Instagram, il nostro canale YouTube e restate connessi su tuttotek.it per rimanere costantemente aggiornati su tutte le news dal mondo tech!