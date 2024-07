Il solleone sarà l’ultimo dei vostri problemi: l’atmosfera di Fortnite si fa rovente con gli sciagurati incarichi Estate Sotto Stress

Siccome i giocatori ̶t̶o̶s̶s̶i̶c̶i̶ competitivi di Fortnite sono (prevedibilmente) migrati perlopiù verso la modalità Rientro, Epic Games ha pensato bene di richiamare lo zoccolo duro dei pro player con gli incarichi Estate Sotto Stress. Come dice il nome inglese di questa nuova “lista della spesa”, ovvero All Sweat Summer, l’appeal intende fare leva sulla fetta più agonistica del bacino d’utenza del gioco: quelli che la community soprannomina sweats, per l’appunto “sudori”. E quando l’avversario di turno intende inseguirvi per metà mappa pur di assicurarsi la vostra eliminazione, dovrete sudarvi la sopravvivenza prima ancora delle ricompense… ma cerchiamo di andare con ordine, perché la carne al fuoco qui non manca affatto. E non mancherà fino al 16 agosto, termine della stagione.

Back to basics, o quasi | Fortnite: guida agli incarichi Estate Sotto Stress

L’ultimo aggiornamento di Fortnite ha preparato la premessa di base dietro gli incarichi Estate Sotto Stress: la rimozione di tutti quegli elementi che, per la disperazione dei puristi, hanno reso l’attuale stagione Demolizione una delle più caotiche di sempre. I veicoli sono disabilitati, i Guanti Nitro sono fuori dai giochi e gli NPC non si possono più assoldare. Ma è davvero così? Nello scrivere la guida stessa abbiamo voluto constatare il nuovo metagame, e la risposta è un secco… nì. Da una parte, fare il bello e il cattivo tempo con veicoli e altra chincaglieria è decisamente più difficile di prima. Dall’altra, però, non è stato rimosso esattamente tutto: l’immagine qui sopra, che ci crediate o meno, l’abbiamo scattata stamattina. Ne riparliamo dopo, okay?

La colonna infame | Fortnite: guida agli incarichi Estate Sotto Stress

Se siete pronti ad assoggettarvi ai capricci di Epic Games, ecco cosa dovrete fare nel corso di questo nuovo evento. Alcune missioni si sbloccano completando le precedenti, altre si ripetono. Non c’è che dire: lo stress c’è tutto, per un’esperienza che si prospetta più ansiogena che mai…

Raggiungete i primi 50 giocatori in Zero Costruzioni (25.000 XP)

(25.000 XP) Raggiungete i primi 50 giocatori in Battaglia Reale (25.000 XP)

(25.000 XP) Sopravvivete a 10 cerchi della tempesta dopo aver eliminato un giocatore (25.000 XP)

(25.000 XP) Raggiungete i primi 25 giocatori per due volte (25.000 XP)

(25.000 XP) Infliggete 10 colpi alla testa in modalità Classifica (ZC/BR) o Rientro (25.000 XP)

(25.000 XP) Classificatevi tra i primi 10 giocatori (25.000 XP)

(25.000 XP) Infliggete danni da 40 metri o più (25.000 XP)

(25.000 XP) Classificatevi tra i primi 5 giocatori (25.000 XP)

(25.000 XP) Ottenete una Vittoria Reale (25.000 XP)

(25.000 XP) Raccogliete una corona della vittoria (25.000 XP)

(25.000 XP) Ottenete una Vittoria Reale Incoronata (25.000 XP)

(25.000 XP) Abbassatevi 10 volte in 25 secondi (25.000 XP)

(25.000 XP) Ottenete una Vittoria Reale durante una sfida delle Terre Desolate (25.000 XP)

(25.000 XP) Colpite un giocatore nemico con tre armi diverse (25.000 XP)

(25.000 XP) Conquistate l’Isola del Loot fluttuante (25.000 XP)

(25.000 XP) Danneggiate 5 giocatori diversi in modalità Classifica (ZC/BR) o Rientro prima che siano loro a danneggiare voi (25.000 XP)

(25.000 XP) Scansionate due torri delle previsioni (25.000 XP)

(25.000 XP) Danneggiate gli avversari entro 10 metri (25.000 XP)

(25.000 XP) Raccogliete 2 medaglioni (25.000 XP)

(25.000 XP) Raccogliete 100 barre dai giocatori eliminati in modalità Classifica (ZC/BR) o Rientro (25.000 XP)

(25.000 XP) Eseguite un emote entro 15 metri da un avversario (25.000 XP)

(25.000 XP) Ringraziate l’autista del bus (↓ su croce digitale prima di scendere, ndr) in modalità Classifica (ZC/BR) o Rientro (25.000 XP)

(↓ su croce digitale prima di scendere, ndr) (25.000 XP) Spiccate 10 salti in 25 secondi (25.000 XP)

(25.000 XP) Effettuate una scivolata su un nemico (25.000 XP)

(25.000 XP) Eliminate 25/50/75/100/125 giocatori (25.000 XP per ciascun traguardo)

E io che ci guadagno? | Fortnite: guida agli incarichi Estate Sotto Stress

Domanda legittima. Ciò che il gioco chiede di fare ai suoi fedelissimi utenti non è affatto poco, motivo per il quale ci sono tre differenti ricompense cosmetiche in palio (oltre ai punti esperienza, naturalmente). Completando dieci incarichi otterrete la copertura per armi Livelli d’Acqua. Se poi ne portate a termine cinque in più, una volta raggiunta quota quindici avrete come nuovo deltaplano lo Squalo Vela Estiva. Per quanto invece riguarda l’en plein, con 20 missioni completate non solo il dorso decorativo Tavola Ducky sarà vostro, ma quest’ultimo porta con sé pure tre stili diversi. Uno è la paperella Tavola Ducky, il secondo è il paperotto di cocomeri Con Semi e l’altro ancora è una simpatica colorazione da Fenicottero.

E se ho ancora incarichi che richiedono veicoli e armi specifiche?

Come avete visto nel primo paragrafo, sconfiggere Megalo Don (auguri) su Fortnite vi ricompensa con i suoi Guanti Nitro, sebbene durante l’Estate Sotto Stress l’arma in sé sia altrimenti introvabile. Tuttavia, i veicoli (almeno in base a quanto abbiamo avuto modo di provare con mano noi prima di andare in stampa) sono tutto fuorché spariti definitivamente. Potete ancora completare gli incarichi stagionali senza troppi problemi, e lo stesso vale per le missioni settimanali. Senza contare, poi, che gli archi infuocati della Nitro sono ancora sparpagliati in giro per l’Isola, e lo stesso vale per gli strumenti che ne infondono al giocatore come la Nitrobbomba. Buona fortuna, e… evitate di mangiarvi il fegato per questi incarichi, sul serio.

Ora sta a voi dirci la vostra: c’è qualcosa che ancora non sapevate? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek.it per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.