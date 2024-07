Missione Artemis 3: la NASA considera potenziali ritardi

La NASA sta conducendo valutazioni sulla futura missione Artemis 3 per identificare potenziali problemi, eventuali ritardi e sviluppare piani di emergenza

La missione Artemis 3 della NASA segna il ritorno dell’umanità sulla Luna. Prevista per settembre 2026, questa missione punta a portare astronauti sulla superficie lunare, segnando un ritorno storico dopo decenni di assenza. Tuttavia, le sfide non mancano, con una recente analisi che suggerisce un possibile ritardo significativo. La missione Artemis 3 non è solo un’impresa tecnica, ma anche un simbolo del rinnovato impegno dell’umanità nell’esplorazione spaziale. Dopo l’ultima missione Apollo nel 1972, l’interesse per la Luna è rinato, spinto dalla possibilità di sfruttare risorse lunari e stabilire una presenza umana sostenibile. Oltre ad essere una tappa fondamentale, Artemis 3 contribuirà alla scienza spaziale con nuovi dati sulla geologia lunare, risorse potenziali e condizioni ambientali. Questi dati sono fondamentali per preparare future missioni verso Marte e oltre.

Missione Artemis 3 della NASA: ruolo di SpaceX e del lander Starship

Il Sistema di Atterraggio Umano (HLS) è al centro della missione Artemis 3. Questo sistema, sviluppato principalmente da SpaceX, utilizza il lander Starship per portare gli astronauti dalla navicella Orion alla superficie lunare e viceversa. SpaceX, con il suo lander Starship, gioca un ruolo chiave nel successo di Artemis 3. Starship è progettato per essere riutilizzabile e capace di trasportare carichi pesanti, rendendolo ideale per le missioni lunari. Tuttavia, la sua complessità comporta sfide tecniche significative.

Il progetto HLS ha un costo stimato di 4,9 miliardi di dollari, che include il contratto a prezzo fisso di 2,9 miliardi di dollari con SpaceX, oltre ai costi degli uffici di progetto della NASA e ai premi concessi a SpaceX, Blue Origin e Dynetics nelle fasi iniziali del progetto. Sebbene la NASA mantenga la data obiettivo di settembre 2026 per la missione Artemis 3, il livello di fiducia congiunta del 70% suggerisce che potrebbe esserci un ritardo fino a febbraio 2028. Questo significa che c’è una probabilità del 30% che il lander Starship non sia pronto prima di tale data.

