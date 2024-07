Red Bull RB17: l’hypercar targata Adrian Newey

Red Bull ha svelato ieri al Goodwood Festival of Speed la RB17, un’hypercar mozzafiato nata dalla mente del leggendario progettista Adrian Newey e prodotta in edizione limitata a soli 50 esemplari

Al Festival of Speed di Goodwood, Red Bull Advanced Technologies ha presentato la RB17, una hypercar esclusiva progettata da Adrian Newey e prodotta in soli 50 esemplari. Al cuore della RB17 pulsa un potente motore V10 semicompresso in posizione centrale, capace di sprigionare oltre 1.200 cavalli di pura potenza. La coppia viene trasmessa alle ruote posteriori tramite un cambio in fibra di carbonio, permettendo alla vettura di raggiungere velocità massime che superano i 350 km/h e di regalare prestazioni paragonabili a quelle di una Formula 1. La monoscocca in fibra di carbonio garantisce rigidità e leggerezza, con un peso complessivo inferiore ai 900 kg che contribuisce all’agilità e alla maneggevolezza di questa hypercar d’eccezione.

Ognuno degli acquirenti di questa hypercar targata Red Bull avrà inoltre l’occasione di sperimentare le prestazioni della RB17 in alcuni dei circuiti più grandi al mondo. Inoltre, la casa austriaca ha fatto sapere che ogni RB17 potrà essere personalizzata nei minimi dettagli da parte dei clienti, dal colore della scocca ai materiali interni.

Red Bull RB17: nata dalla mente creativa di Newey

Nel giorno della presentazione al Goodwood Festival of Speed, erano presenti anche Christian Horner, team principal e amministratore delegato di Red Bull Racing, lo stesso Adrian Newey e Rob Gray, direttore tecnico di Red Bull Advanced Technologies. Il team principal ha espresso tutto il suo orgoglio nel vedere questa nuova hypercar targata Red Bull:

Siamo entusiasti di presentare la RB17 al Goodwood Festival of Speed. Questo progetto rappresenta uno dei più emozionanti e autentici che Red Bull Advanced Technologies abbia mai intrapreso. La RB17 è un’auto di riferimento che combina innovazione tecnica, prestazioni elevate e un design mozzafiato. Sono orgoglioso del nostro team e non vedo l’ora di vedere la RB17 sfrecciare sulle strade di tutto il mondo.

Dall’altra parte, il genio creativo dietro la RB17, ovvero Adrian Newey, ha aggiunto:

Progettare la nostra hypercar dal concept alla consegna è stata una sfida fantastica e un viaggio indimenticabile. Vedere finalmente la RB17 prendere vita è un’emozione indescrivibile. La RB17 racchiude tutto ciò che Red Bull rappresenta: potenza, velocità e bellezza senza paragoni. È un’auto adattabile a diverse esigenze, e il design biposto permette di condividere l’emozione di guidare a velocità da F1 con un amico o un partner.

La Red Bull RB17 non è solo un’auto, ma un’opera d’arte che sfida i confini della velocità e del design. Un sogno diventato realtà per gli appassionati di motori e un simbolo dell’eccellenza ingegneristica di Red Bull. La RB17 è destinata a diventare un’icona del futuro, un’auto che lascerà il segno nella storia dell’automobilismo. Per non perdervi nessuna notizia dal mondo dei motori e non solo, continuate a seguirci su tuttotek.it !