Recensione GEEKOM GT 13 Pro: un mini PC potentissimo

Il GEEKOM GT13 Pro non è solo un concentrato di potenza, ma anche un vero e proprio gioiello di design. Il suo corpo in alluminio anodizzato, disponibile in due colorazioni (grigio e nero), vanta una linea elegante e minimalista che si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente, sia domestico che professionale.

Le dimensioni ridotte (166 x 116 x 43 mm) lo rendono un vero e proprio mini PC, perfetto per chi desidera un dispositivo compatto e poco ingombrante. Nonostante le sue piccole dimensioni, il GT13 Pro vanta una costruzione solida e robusta, in grado di resistere a urti e vibrazioni.

Sul lato anteriore troviamo il pulsante di accensione e due porte USB 3.2 Gen 1, mentre sul retro troviamo due porte HDMI 2.0, una porta Ethernet 2.5G, una porta USB4 e il jack di alimentazione.

Un aspetto da sottolineare è il sistema di raffreddamento, che risulta particolarmente efficiente e silenzioso. Le due ventole interne garantiscono un flusso d’aria ottimale, mantenendo le temperature sempre sotto controllo anche durante le sessioni di gioco più intense.

In definitiva, il design e la costruzione del GEEKOM GT13 Pro sono davvero impeccabili. Un prodotto che non solo si distingue per le sue prestazioni, ma anche per l’estetica raffinata e la cura dei dettagli.