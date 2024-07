Il Diavolo veste Prada 2: ritorno di Meryl Streep?

tuttotek.it

Pare che sia confermato, da un post sui social, il ritorno di Meryl Streep nel ruolo di Miranda Priestley nel sequel de Il Diavolo veste Prada

È fresca di questi giorni la notizia dello sviluppo de Il Diavolo veste Prada 2. Meryl Streep in persona ha confermato un proprio ritorno nella parte di Miranda Priestley postando la notizia su Instagram senza lasciare spazio ad ulteriori dubbi sulla questione. L’attrice ha quindi dichiarato “Miranda ritornerà”, postando una foto tratta dal primo film. Il post di Meryl Streep è solo la prima conferma riguardante il cast del secondo capitolo della storia iniziata con Il Diavolo veste Prada. Ora i fan sono in attesa delle potenziali conferme del coinvolgimento di Anne Hathaway ed Emily Blunt. Si può dire che erano coprotagoniste insieme all’interprete della direttrice della rivista al centro della trama del primo film.

Il Diavolo veste Prada 2: cosa sappiamo oltre al ritorno di Meryl Streep

La sceneggiatura del nuovo film ispirato ai romanzi di Lauren Weisberger sul mondo della moda e dell’editoria è stata affidata ad Aline Brosh McKenna da parte di Disney. Il film del 2006 era diretto da David Frankel. La storia si concentrava su Andy, un’aspirante giornalista che veniva assunta come assistente personale da Miranda Priestly, la direttrice di Runaway, una prestigiosa rivista di moda. Facevano parte del cast anche Stanley Tucci, Simon Baker e Adrian Grenier. Alcuni mesi fa ricordiamo che in occasione dei SAG Awards le tre star avevano avuto una sorta di reunion. Motivo per cui i fan del cult avevano già visto un barlume di speranza all’idea della produzione di un potenziale sequel. Anne Hathaway aveva sottolineato che sarebbe stata parecchio tentata all’idea di girare un sequel del film, anche se era convinta che non sarebbe mai accaduto. Non resta quindi che attendere per scoprire cosa accadrà ai protagonisti.

E voi cosa ne pensata del ritorno di Meryl Streep ne Il Diavolo veste Prada 2? Fatecelo sapere in un commento! Se volete rimanere sempre aggiornati sul mondo del cinema e delle serie tv continuate a seguirci su tuttotek.it!

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere?

Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 5,99 euro al mese su questa pagina.

Hai già un abbonamento a Disney+? Scopri nuovi contenuti su Apple TV, Now TV o Prime Video.

Bonus: come avere un abbonamento alle piattaforme streaming e risparmiare

Esistono alcuni servizi che consentono di condividere l’account delle migliori piattaforme streaming (Netflix, Prime Video, Disney Plus, NOW TV, Paramount Plus, ecc.) con altre persone e duqnue di risparmiare sugli abbonamenti, parliamo di GamsGo e GoSplit. Grazie a GamsGo e GoSplit è possibile acquistare, ad un prezzo irrisorio, un abbonamento condiviso con altri utenti in maniera facile, veloce e sicura.