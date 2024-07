Inside Out 2 è il film Pixar dal maggiore incasso di sempre

Inside Out 2 è il maggior incasso mondiale nella storia della Pixar conquistando un nuovo record grazie agli oltre $1.25 miliardi incassati in meno di un mese

In un’annata di uscite cinematografiche profondamente colpite dall’impatto dei due scioperi dello scorso, Inside Out 2 è stato un doppio raggio di sole sia per gli esercenti cinematografici che per una Pixar che, fra uscite dirottate in streaming su Disney+ e la performance disastrosa di Lightyear aveva decisamente bisogno di risintonizzarsi con il pubblico.

Infatti, a circa un mese dall’arrivo nelle sale, Inside Out 2 ha battuto Gli Incredibili 2 diventando il lungometraggio Pixar dal maggiore incasso di sempre. Con 1,251 miliardi di dollari incassati ha superato quanto raccolto ai botteghini nel 2018 da Gli Incredibili 2, ovvero 1,242 miliardi.

Il traguardo è stato raggiunto grazie agli incassi di martedì 9 luglio 2024, che gli hanno permesso di superare i $1.243 miliardi di Gli Incredibili 2 e strappargli così il record di casa. Con questa cifra al botteghino, Inside Out 2 inoltre è salito al quinto posto dei maggiori incassi per un film d’animazione. Il film diretto da Kelsey Mann, ricordiamo, ha già conquistato il record per il più veloce film animato a superare la soglia del miliardo di dollari. Ha distrutto anche ogni record del 2024: è stato il miglior esordio, è il miglior incasso domestico e internazionale e in Italia è diventato il film d’animazione con l’incasso più alto di sempre.

Di fronte a sé ora ha quattro titoli: il primo Frozen a $1.285 miliardi (praticamente certo il sorpasso), Super Mario Bros. Il Film a $1.361 miliardi, e Frozen II – Il segreto di Arendelle a $1.453 miliardi e infine Il re leone, remake in CGI che nel 2019 ha conquistato la vetta con $1.663 miliardi. Sarà difficile per Inside Out 2 arrivare fino a quella cifra, ma va ricordato che deve ancora uscire in alcuni mercati, come il Giappone. Nel frattempo possiamo consigliarvi di leggere la nostra recensione su questo film.

