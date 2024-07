LIAN LI presenta la nuova serie di alimetatori EDGE

L‘azienda LIAN LI ha recentemente introdotto un nuovo fattore di forma dell’alimentatore per i case a doppia camera con la serie EDGE

LIAN LI, produttore leader di chassis e accessori per computer, ha introdotto un nuovo fattore di forma per gli alimentatori. La serie EDGE è progettata per l’installazione verticale nei case per PC a doppia camera. Questo alimentatore di qualità superiore, completamente modulare, presenta un esclusivo design a forma di T per facilitare la gestione dei cavi. Include anche un hub di espansione USB incorporato per la connessione continua di dispositivi RGB, ventole e controller.

Grazie ai condensatori EPCOS di livello industriale, garantisce prestazioni affidabili e stabili. Le alimentazioni sono dotate di un esclusivo connettore 12VHPWR a due colori progettato su misura e di un cablaggio di alimentazione SATA progettato su misura. Certificata secondo gli standard PCIe 5.1 e ATX12V versione 3.1, la serie EDGE è classificata 80Plus Platinum, Cybenetics Platinum e PPLP Platinum. L’alimentatore LIAN LI EDGE è disponibile in bianco e nero nei modelli da 1300W, 1000W e 850W.

Dettagli sul nuovo alimentatore per case a doppia camera LIAN LI serie EDGE

La serie di alimentatori EDGE ha un design versatile a forma di T per l’installazione verticale nei case a doppia camera. È dotato di una striscia modulare rivolta verso l’esterno per facilitare l’accesso e semplificare il cablaggio per una configurazione pulita. L’alimentatore è dotato di un hub di espansione USB a 4 porte integrato per la connessione continua di dispositivi RGB, ventole e controller. Questo riduce il numero di fili che arrivano alla scheda madre, facilitando l’installazione. L’alimentatore presenta inoltre un design a rete in rilievo con una porosità del 66,9%, abbinato a una ventola da 120 mm per una dissipazione ottimale del calore e un aspetto pulito.

L’EDGE utilizza condensatori EPCOS e condensatori giapponesi di qualità industriale. I condensatori EPCOS sono piccoli e robusti, in grado di gestire picchi di temperatura, vibrazioni, ambienti difficili e intervalli di temperatura più ampi. Ciò si traduce in una maggiore durata e longevità dell’EDGE. Include inoltre protezioni come OCP, OVP, OTP, OPP, SCP e UVP. Gli alimentatori sono classificati 80Plus Platinum, Cybenetics Platinum e PPLP Platinum, per garantire la massima efficienza e le migliori prestazioni. L’EDGE è supportato da una garanzia di 10 anni e offre affidabilità e durata eccezionali.

Serie EDGE di LIAN LI: resistenza e qualità

L’EDGE include cavi intrecciati di alta qualità per i connettori 20+4 pin, CPU, PCIe 6+2 pin e 12V-2×6 (12VHPWR). I cavi intrecciati con cura e i pettini per cavi preinstallati consentono agli utenti di creare facilmente percorsi ordinati per i cavi. Il design del cavo garantisce durata e sicurezza, grazie a terminali più spessi e resistenti con una minore resistenza di contatto e a un robusto processo di saldatura filo-terminale. EDGE fornisce anche cavi di alimentazione SATA, tra cui un cavo SATA a Y adatto a raggiungere unità e controller distanti tra loro e un cavo Close-Type da 300 mm con una distanza di 15 mm. Ciò consente di collegare più dispositivi con un ingombro minimo di cavi.

Caratteristiche principali

Nuovo fattore di forma, design a T per case a doppia camera per installazione verticale

Hub di espansione USB integrato per una facile connettività di dispositivi RGB, ventole e controller

I condensatori EPCOS di livello industriale assicurano prestazioni affidabili e stabili

Connettore 12VHPWR a doppio colore progettato su misura

Cavi di alimentazione SATA progettati su misura

Compatibile con ATX 3.1 e PCIe 5.1

Certificazione 80Plus Platinum, Cybenetics Platinum e PPLP Platinum

Disponibile nelle versioni da 1300W, 1000W e 850W

Garanzia di 10 anni

E voi? Cosa ne pensate di questa novità targata LIAN LI? Fatecelo sapere con un commento qua sotto e continuate a seguirci su tuttotek.it per rimanere aggiornati sulle ultime novità nel mondo della tecnologia (e non solo!).