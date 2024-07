CORSAIR presenta i case 3500X Series

CORSAIR ha annunciato il lancio del case per PC mid-tower CORSAIR 3500X Series, pensato per chi desidera combinare eleganza, funzionalità e prestazioni di raffreddamento a un prezzo accessibile

I pannelli perimetrali in vetro temperato consentono di mettere in mostra le componenti interne del PC, mentre il design del 3500X sfrutta l’esperienza decennale di CORSAIR nella realizzazione di alcuni dei migliori case mid-tower sul mercato.

Versatilità e raffreddamento potente nel nuovo Case 3500X di CORSAIR

Il 3500X è progettato per offrire versatilità, supportando schede madri dal formato Mini-ITX fino a EATX e i più recenti modelli con connettore posteriore come ASUS BTF e MSI Project Zero, permettendo un’installazione pulita e senza cavi visibili.

Il generoso spazio interno è adatto anche alle schede grafiche e ai sistemi di raffreddamento ad aria di grandi dimensioni, rendendolo perfetto per un sistema gaming di alto livello.

Nonostante i pannelli in vetro temperato, il 3500X garantisce un raffreddamento potente grazie ai punti di attacco per ventole posizionati strategicamente sui lati, in alto e in basso del case, assicurando un flusso d’aria ottimale. Inoltre, può ospitare radiatori fino a 360 mm nella parte superiore o laterale, supportando soluzioni di raffreddamento custom loop della serie Hydro X o sistemi di raffreddamento all-in-one CORSAIR.

Disponibile in nero o bianco, il 3500X Series offre diversi modelli: iCUE LINK 3500X RGB, con iCUE LINK System Hub e tre ventole RX120 RGB per un sistema iCUE LINK all’avanguardia; 3500X ARGB, con tre ventole RS120 ARGB preinstallate per un’illuminazione controllata dalla scheda madre; e il modello standard 3500X, ideale per chi preferisce utilizzare le proprie ventole.

Grazie al design intuitivo, all‘aspetto moderno ed elegante e alle impressionanti prestazioni di raffreddamento, il case mid-tower CORSAIR 3500X è destinato a diventare un must per appassionati e gamer.

I modelli 3500X, 3500X ARGB e iCUE LINK 3500X RGB saranno disponibili nel terzo trimestre del 2024 sul negozio online CORSAIR e presso rivenditori e distributori autorizzati CORSAIR in tutto il mondo.

E voi? Cosa ne pensate di questa novità targata CORSAIR? Fatecelo sapere con un commento qua sotto e continuate a seguirci su tuttotek.it per rimanere aggiornati sulle ultime novità nel mondo della tecnologia (e non solo!).