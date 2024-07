Ecco svelata la nuova Fiat Grande Panda!

Nel giorno del 125esimo anniversario del marchio, Fiat svela la nuova generazione della Grande Panda, un’evoluzione dell’iconica citycar italiana che si prepara a conquistare il pubblico con il suo design rinnovato, la tecnologia all’avanguardia e la scelta di motorizzazioni elettriche e ibride

In occasione dei festeggiamenti per i 125 anni del marchio Fiat, è stata presentata in anteprima mondiale la nuova generazione della Fiat Grande Panda al Lingotto di Torino. La Fiat Grande Panda è ora più spaziosa e moderna, ma conserva elementi che richiamano la tradizione del marchio.

La nuova Grande Panda mantiene le forme squadrate e robuste che l’hanno resa celebre, strizzando l’occhio alla Panda degli anni ’80 con elementi come i fari anteriori a LED Pixel e il montante C con logo Fiat. L’altezza da terra di 16 cm e le protezioni anteriori e posteriori la rendono adatta a qualsiasi tipo di strada, mentre l’abitacolo è spazioso e connesso, grazie alla plancia moderna con quadro strumenti digitale da 10 pollici e sistema di infotainment da 10,25 pollici. I materiali utilizzati sono sostenibili e la consolle centrale offre un caricatore a induzione per smartphone. Crescono leggermente le dimensioni: abbiamo una lunghezza di 3,99 metri, un passo di 2,54 metri, un’altezza di 1,57 e 1,76 metri di larghezza.

Nuova Fiat Grande Panda: motorizzazioni, prezzi e disponibilità sul mercato

La nuova Grande Panda abbraccia la mobilità del futuro con due nuove motorizzazioni: elettrica e ibrida. La versione elettrica vanta un motore da 83 kW (113 CV) alimentato da una batteria da 44 kWh che garantisce un’autonomia di oltre 300 km, ideale per spostamenti quotidiani e fuori porta. La ricarica rapida in corrente continua da 100 kW permette di recuperare l’80% dell’autonomia in soli 26 minuti, perfetta per chi è sempre in movimento. Per chi cerca una soluzione più tradizionale, la versione ibrida combina un motore 1.2 tre cilindri da 101 CV con un cambio robotizzato doppia frizione a sei rapporti, offrendo consumi ridotti e un’esperienza di guida fluida e piacevole.

La nuova Fiat Grande Panda si posiziona come un’auto accessibile a un pubblico ampio, con un prezzo a partire da meno di 25.000 euro per la versione elettrica e da meno di 19.000 euro per la versione ibrida. Gli ordini apriranno tra ottobre e novembre 2024, con le prime consegne previste a partire da dicembre 2024. La nuova Fiat Grande Panda è un’evoluzione che rappresenta un salto nel futuro, mantenendo viva l’essenza di un’icona che ha fatto la storia dell’automobilismo.

