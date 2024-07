BIOSTAR presenta la scheda madre industriale BIAST-PAT, la scheda madre SI senza rivali per AIOT, automazione, edge computing e altro ancora

BIOSTAR, produttore leader di schede madri, schede grafiche, dispositivi di archiviazione e prodotti IPC, è entusiasta di presentare la nuovissima soluzione di scheda madre industriale BIAST-PAT. La scheda madre BIAST-PAT è stata progettata per soddisfare le diverse esigenze delle aziende di System Integration (SI). Ma è indicata anche per i professionisti del settore che desiderano realizzare sistemi robusti, efficienti e a prova di futuro per applicazioni aziendali e industriali. Si tratta di una piattaforma altamente versatile, perfettamente adatta ad applicazioni in macchine AIOT, sistemi di automazione, dispositivi di edge computing, macchine HMI e segnaletica digitale.

Dettagli sulla nuova scheda madre industriale BIAST-PAT di BIOSTAR

La scheda madre BIOSTAR BIAST-PAT, con il suo robusto supporto per le ampie temperature e le ampie tensioni, è stata progettata per eccellere in una varietà di ambienti difficili. Rendendola una scelta privilegiata per numerose applicazioni esterne. Il suo design incorpora slot M.2 Key-M, Key-B e Mini-PCIe, offrendo un’eccezionale versatilità nelle opzioni di connettività. Questa compatibilità si estende alle schede di accelerazione Hailo AI, migliorando ulteriormente la sua utilità per l’intelligenza artificiale.

Il BIAST-PAT è perfettamente adatto all’integrazione di stazioni di ricarica EV, chioschi, fabbriche refrigerate e altri ambienti industriali che richiedono soluzioni affidabili e ad alte prestazioni. Inoltre, offre la possibilità di scegliere tra i robusti processori Intel Amston Lake e Alder Lake N N97, assicurando prestazioni potenti insieme all’efficienza energetica. Inoltre, la scheda madre supporta con sicurezza una serie di uscite di visualizzazione, tra cui LVDS o eDP, HDMI e DP. Per soddisfare una vasta gamma di esigenze di visualizzazione.

La BIAST-PAT vanta una serie impressionante di caratteristiche, tra cui il supporto per gli acceleratori M.2 Hailo-8 AI, fino a 26 TOPS per le prestazioni di calcolo AI. E ancora, una serie di opzioni di connettività come 2x Intel I226 GbE LAN, USB3.2 Gen2, USB2.0, RS232/422/485 e SATAIII. Il supporto per un’ampia gamma di temperature (da -40 a 85 gradi Celsius) e l’ingresso tipico da 9-24 V CC garantiscono prestazioni costanti della scheda madre anche in ambienti difficili.

Le altre novità

Questa scheda madre industriale offre caratteristiche essenziali per le aziende che si occupano di integrazione di sistemi. Fornendo una piattaforma efficace per i sistemi che gestiscono i dati di contatto dei clienti, la cronologia delle transazioni e i processi aziendali. La compatibilità con acceleratori e GPU attraverso gli slot PCIe è estremamente vantaggiosa per i costruttori di macchine AIOT. Ciò perché consente di integrare senza problemi i moduli di comunicazione. I professionisti dell’automazione troveranno particolarmente preziosa la compatibilità con diversi processori, che consente di svolgere attività di controllo in tempo reale, elaborazione dei dati e comunicazione con i dispositivi.

Se vi state dedicando all’Edge Computing, il BIAST-PAT offre una comunicazione affidabile e ad alta velocità attraverso le sue interfacce di rete. Supporta inoltre diverse interfacce di archiviazione essenziali per l’elaborazione e la memorizzazione locale dei dati. Gli sviluppatori di macchine HMI troveranno le molteplici opzioni di connettività della scheda madre, tra cui porte USB, Ethernet e seriali, utili per collegare le periferiche utilizzate nei sistemi POS e nei chioschi. Inoltre, gli appassionati di digital signage apprezzeranno l’elevata affidabilità, la durata e la stabilità del sistema della BIAST-PAT, che garantisce la compatibilità con diversi sistemi operativi. BIAST-PAT è la scelta ideale per le aziende e i professionisti che desiderano costruire sistemi sofisticati e ad alte prestazioni in grado di soddisfare le esigenze del panorama tecnologico odierno in rapida evoluzione.

E voi? Cosa ne pensate di questa scheda madre industriale BIAST-PAT di BIOSTAR ? Fatecelo sapere con un commento qua sotto e continuate a seguirci su tuttotek.it per rimanere aggiornati sulle ultime novità nel mondo della tecnologia (e non solo!).