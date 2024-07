Ezviz: tutti i prodotti in offerta per l’Amazon Prime Day

Per le offerte disponibili durante l’Amazon Prime Day, Ezviz presenta generosi sconti su una vasta selezione di prodotti. Offrendo la possibilità di ottenere il massimo vantaggio con il minimo sforzo

Cogli le vantaggiose opportunità offerte da Ezviz per il Prime Day di Amazon. EZVIZ è un’azienda di spicco nel campo della sicurezza, specializzata in soluzioni intelligenti per la sorveglianza domestica. Puoi scegliere tra una vasta gamma di telecamere di alta qualità, sistemi di allarme affidabili e dispositivi per la casa intelligente; tutti progettati per garantire la massima protezione per te e la tua famiglia.

Sfrutta le offerte esclusive sui modelli selezionati e aggiorna il tuo sistema di sicurezza con le più recenti tecnologie disponibili. Non perdere l’occasione di potenziare la sicurezza della tua casa e approfitta delle imperdibili offerte di luglio di Ezviz.

Dettagli sulle offerte Ezviz disponibili per l’Amazon Prime Day

Tra i vari prodotti targati EZVIZ in offerta dal 16/07 al 17/07 2024 troviamo:

L’Ezviz C6N è una telecamera Wi-Fi da interno ( da 1080p). Questa videocamera di sorveglianza da interno è disponibile nella versione White.

EZVIZ BC1C: telecamera Wi-Fi da esterno senza fili + kitb batteria con pannello solare. Durata della batteria garantita di 210 giorni. Modalità visione notturna a colori, compatibile con Alexa. Questa telecamera ha un costo di euro 139,99, scontato per voi del 15% e quindi disponibile al prezzo di euro 97,99.

(in offerta su amazon.it) EZVIZ BC1C Telecamera Wi-Fi Esterno Senza Fili 1080p, Telecamera WiFi Esterno Batteria Kit con Pannello Solare, 210 Giorni di Durata della Batteria, Visione Notturna a Colori, Alexa, Modello eLife 【Durata della batteria fino a 210 giorni (7800 mAh)】Dotata di una batteria ricaricabile da 7.800 mAh, la telecamera wi-fi esterno senza fili BC1C può durare fino a 210 giorni* con una carica completa della batteria, garantendo prestazioni stabili tutto il giorno e la notte. Può anche essere collegata al pannello solare EZVIZ per essere alimentata direttamente.

EZVIZ BC1C 4MP: telecamera wifi da esterno senza fili. Batteria con durata garantita di 270 giorni. Impermeabilità IP66, visione notturna a colori, compatibile con Alexa. Sensore di rilevamento di persone. Questa telecamera ha un costo di euro 169,99, scontato per voi del 15% e quindi disponibile al prezzo di euro 129,99.

(in offerta su amazon.it) EZVIZ Telecamera wifi esterno batteria 2k, 100% senza fili, 270 Giorni di durata della batteria, impermeabilità IP66, Visione notturna a colori, Alexa, Rilevamento di Persone, Modello BC1C 4MP 【Durata della batteria fino a 270 giorni (10400 mAh)】Dotata di una batteria ricaricabile da 10,400 mAh, BC1C può durare fino a 210 giorni* con una carica completa della batteria, garantendo prestazioni stabili tutto il giorno e la notte. Può anche essere collegata al pannello solare EZVIZ per essere alimentata direttamente.

Le altre telecamere in offerta

(in offerta su amazon.it) EZVIZ Telecamera WiFi Esterno 3mp, Videocamera Sorveglianza Esterno WiFi con Visione Notturna a Colori 30m, IP Camera con Intelligenza Artificiale, Rilevamento di Persone, Funziona con Alexa Outpro 【Immagini in Super HD - 3MP/2K】Il video catturato dalla IP camera C3TN non è solo più luminoso, ma anche più chiaro. Grazie alla fotocamera 2 MP e all'ottimizzazione dell'algoritmo, C3TN può garantire immagini di alta qualità con dettagli nitidi.

(in offerta su amazon.it) EZVIZ BC1C Telecamera wifi esterno batteria 1080p, 100% senza fili, 210 Giorni di durata della batteria, impermeabilità IP66, Visione notturna a colori, Alexa, Rilevamento di Persone, Modello eLife 【Durata della batteria fino a 210 giorni (7800 mAh)】Dotata di una batteria ricaricabile da 7.800 mAh, BC1C può durare fino a 210 giorni* con una carica completa della batteria, garantendo prestazioni stabili tutto il giorno e la notte. Può anche essere collegata al pannello solare EZVIZ per essere alimentata direttamente.

EZVIZ CB8 2K Telecamera WiFi da Esterno 3MP Motorizzata, Telecamera WiFi di Sorveglianza, Videocamera Esterna Pan&Tilt con Copertura Visiva a 360° 210 giorni da 10400 mAh 【Alta risoluzione 2K e visione notturna a colori】Registra immagini di alta qualità sia di notte che di giorno. Grazie ai due faretti integrati, CB8 2K telecamera a batteria può catturare immagini dai colori vivaci anche al buio, per vedere dettagli cruciali che altrimenti andrebbero persi.

(in offerta su amazon.it) Imou 2K Telecamera Wi-Fi Esterno Batteria Senza Fili, Videocamera Sorveglianza Esterno a Batteria 3MP, Rilevamento Umano/PIR, Visione Notturna a Colori, IP66, Modalità Privata, 2,4GHZ ✅【100% Senza Fili & 5000mAh】 La telecamera batteria senza fili è dotata 5000 mAh (esclusa pannello solare) , può essere facilmente installata ovunque con copertura Wi-Fi in un minuto. La telecamera batteria Cell 3C può essere staccata dalla base per la ricarica o supporta la ricarica di type-C.

EZVIZ Telecamera da Esterno con Visione Notturna a Colori 4MP, Videocamera di Sorveglianza con Intelligenza Artificiale Rilevamento di Persone, Zone di Rilevamento Personalizzabili Modello C3W Pro 【Dettagli superiori con una risoluzione più elevata】 - Copri un'area più ampia e vedi più dettagli! Questa telecamera per esterni da 4 MP ti consente di visualizzare video e immagini con una risoluzione superiore a 2MP(1080p), eccellente per il cortile o i corridoi.

EZVIZ CB3 Telecamera Wi-Fi a batteria da esterno, Visione notturna a colori, 120 Giorni di durata della batteria, Design impermebile 100% senza fili, Rilevamento intelligente di Persone 【Alta risoluzione 1080p e visione notturna a colori】Registra immagini di alta qualità sia di notte che di giorno. Grazie ai due faretti integrati, CB3 telecamera a batteria può catturare immagini dai colori vivaci anche al buio, per vedere dettagli cruciali che altrimenti andrebbero persi.

EZVIZ CB3 Kit Telecamera Wi-Fi a batteria da esterno, Visione notturna a colori, 120 Giorni di durata della batteria, Design impermebile 100% senza fili, Rilevamento intelligente di Persone Energia solare e batteria: Dotato di una batteria ricaricabile da 5200 mAh, il CB3 ti chiede solo di ricaricarlo ogni 120 giorni per mantenerlo in funzione. Inoltre, il pannello solare EZVIZ nella confezione può aiutare a mantenere la fotocamera alimentata per sempre.

EZVIZ CB1 Telecamera da Interno Wifi IP Camera 1080p Grandangolare Visione Notturna Avviso Movimento Audio ad due vie Grandangolare App Mobile Compatibile con Alexa 【100% Senza Fili & Batteria da 1600 mAH Fino a 40 Giorni】Alimentato da una batteria integrata da 1.600 mAh, il CB1 consente di aggiungere tranquillità ovunque in casa. Non richiede cavi di alimentazione o di dati per essere configurato e funziona fino a 40 giorni con una carica completa per offrire una protezione affidabile, anche durante le interruzioni di corrente.

Gli altri prodotti Ezviz in offerta per il Prime Day di Amazon

EZVIZ Videocitofono Collegato allo Smartphone, 7 Pollici Touch Monitor, Visione Notturna, Unlock Remote, 2K, Rilevamento Umano, Opzione RFID, Impermeabile CP7 【Un Monitor Touch Multifunzionale per Comunicare & Controllare 】Lo schermo touch a colori da 7 pollici consente di configurare e gestire il citofono esterno, rispondere ai visitatori e salvare clip video importanti. Ogni volta che un visitatore suona alla tua porta, lo schermo interno si illuminerà automaticamente per farti sapere chi c'è fuori.

(in offerta su amazon.it) EZVIZ Campanello Video 2K WiFi, 115 Giorni Durata della Batteria,Visione Notturna, Audio Bidirezionale, Rilevamento di Persone, FOV verticale 176° DB2 3MP 【Durata della batteria fino a 115 giorni (5200 mAh)】Dotato di una batteria ricaricabile da 5200 mAh, DB2 può durare fino a 115 giorni* con una carica completa della batteria, garantendo prestazioni stabili tutto il giorno e la notte.

EZVIZ T2C Sensore per sistemi di allarme, Sensore wireless per porte e finestre Open Close Trigger bidirezionale per sistema di allarme domestico 【Rilevamento di apertura/chiusura】Sensore porta T2C ti permette di viaggiare in assoluta tranquillità. Quando il corpo principale del rilevatore è separato dal magnete, verrà attivato il promemoria di apertura della porta e un'informazione di avviso verrà inviata all'APP. Puoi impostare l'intervallo di tempo di avviso di 1 minuto, 2 minuti o 5 minuti.

EZVIZ Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti con Lavaggio Automatico, 2-in-1 Aspira e Lava, Navigazione Laser Rilevamento Ostacoli, Aspirazione 4000Pa, Telecamera 3K Integrata, Controllo APP/Alexa, RS2 【Aspirazione Potente & Pulizia Profonda】RS2 ha una batteria da 5200 mAh per pulire ambienti fino a 300 m² con una sola carica. Rimuove lo sporco grazie alla potente aspirazione a 4000 Pa e alle doppie spazzole rotanti. Il design intelligente delle spazzole solleva lo sporco più fine e agevola la rimozione di capelli e peli di animali domestici. Regola automaticamente la potenza e la modalità di pulizia quando rileva la tappeti o pavimenti duri.

(in offerta su amazon.it) 24 Recensioni EZVIZ RH1 Aspirapolvere e lavapavimenti 3 in 1 Senza Fili Intelligente, Lavapavimenti, Assistente Vocale, Capacità di aspirazione potente da 12000 Pa, Fino a 200 m², Ottimo per Peli di Animali Aspirare e lavare in un solo passaggio: pulire lo sporco secco o umido e rimuovere lo sporco peggiore sui pavimenti duri in tutta facilità. Grazie a un sensore a infrarossi integrato, RH1 rileva i rifiuti per determinare le condizioni del suolo. Regola automaticamente il flusso d'acqua, la velocità del rullo e la potenza di aspirazione in base alle esigenze specifiche. Si muove pulendo e asciugando contemporaneamente il pavimento, senza lasciare traccia d'acqua.

EZVIZ RH2 Aspirapolvere Lavapavimenti Senza Fili, Autopulizia, Asciugatura ad Aria Calda, Pulizia Bordi e Angoli, Serbatoi Acqua Pulita e Sporca, Ottimo per Peli di Animali, Pavimenti Duri 【Aspirapolvere e Lavapavimenti 3 in 1 & Rilevamento Intelligente Delle Macchie】Alimentata da un motore all'avanguardia, RH2 vanta una imbattibile potenza di aspirazione ed efficienza di pulizia per rimuovere facilmente anche le più macchie ostinate. Con un sensore a infrarossi integrato, RH2 rileva automaticamente i livelli di sporco, regola automaticamente il flusso d'acqua, la velocità del rullo, e la potenza di aspirazione in base all'esatta necessità.

EZVIZ Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con Base a Svuotamento Automatico Polvere, Navigazione LiDAR Rilevamento Ostacoli, Aspirazione 4000Pa, Batteria da 180 min, Controllo APP/Alexa, RE5 Plus 【Aspirapolvere & Lavapavimenti 2 in 1 & Svuotamento Automatico della Polvere】Lascia che RE5 Plus si occupi della pulizia quotidiana per te. Spazza, aspira e lava in modo efficiente tutta la casa per evitare l'accumulo di sporco, polvere e altri detriti. Basta sostituire l'intero sacchetto per la polvere da 4 litri ogni 90 giorni, invece di svuotare manualmente il contenitore della spazzatura del robot dopo ogni pulizia.

E voi? Cosa ne pensate di queste super offerte per l’Amazon Prime Day targate Ezviz ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).