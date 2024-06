Nikon è lieta di annunciare il NIKKOR Z 35mm f/1.4, la nuova ottica fissa per fotocamere mirrorless serie Z compatta e luminosa, ideale per la fotografia di strada e di viaggio

Nikon presenta il nuovo NIKKOR Z 35mm f/1.4. Compatto, luminoso e nitido, questo obiettivo a lunghezza focale fissa a pieno formato è sempre pronto a catturare ogni momento. Ideale per la street photography, per i reportage di viaggio o gli eventi, questa nuova lente è perfetta anche per le riprese video. Sia i fotografi che i videomaker ne apprezzeranno, sicuramente, l’incredibile versatilità al servizio di riprese molto creative con la luce naturale, e l’eccezionale trasportabilità.

Nikon presenta il nuovo Nikkor Z 35 mm f/1.4

Pochi obiettivi sono versatili come il nuovo NIKKOR Z 35mm f/1.4, che è anche il primo obiettivo Z di Nikon a vantare un’apertura f/1.4 che permette di ottenere riprese eccellenti anche con poca luce disponibile. I fotografi e videomaker che lavoreranno con quest’ottica all’apertura massima di f/1.4 saranno premiati con un morbido effetto bokeh, ideale per realizzare immagini creative di ambienti e ritratti dove il soggetto emerge perfettamente dallo sfondo. Le scene in situazioni di scarsa illuminazione possono essere catturate con straordinaria chiarezza e nitidezza e i tempi di posa veloci possono essere utilizzati per congelare l’azione senza sacrificare la luminosità.

Sia che si voglia realizzare delle composizioni visive oppure narrare delle storie, la street photography sfrutta l’inaspettato e l’obiettivo NIKKOR Z 35mm f/1.4 è preparato per catturare l’istante esattamente in cui accade. Il suo autofocus è sempre rapido a reagire, è fluido e stabile e una ristretta distanza di messa a fuoco di soli 27cm permette di avvicinarsi e riempire il fotogramma con scatti nitidi e dettagli intriganti o di registrare video in spazi ristretti. Inoltre, questo nuovo prodotto vanta una struttura leggera con sigillatura accurata che rappresenta un vantaggio per tutti coloro che desiderano andare oltre ed esplorare ciò che sta dietro l’angolo successivo, indipendentemente dalle condizioni atmosferiche.

NIKKOR Z 35 mm f/1.4, le caratteristiche principali

Luminoso obiettivo a lunghezza focale fissa da 35mm: molto apprezzato per la sua prospettiva che ricalca quella della visione umana, la lunghezza focale da 35mm è perfetta per esplorare la vita in tutte le sfaccettature. Ideale per street photography, reportage di viaggio, eventi e video.

Apertura f/1.4 per flessibilità creativa: la luminosa apertura massima consente una maggiore libertà di scattare con la luce disponibile. È possibile catturare con facilità un effetto bokeh ampio e meravigliosamente morbido o immortalare in modo nitido scene con scarsa illuminazione e congelare l’azione senza sacrificare luminosità.

AF rapido e sicuro: spinto dal sistema di messa a fuoco multiplo di Nikon veloce e preciso, l’autofocus è uniforme e stabile.

Prospettiva classica da 35mm per i video: l’apertura f/1.4 consente un controllo preciso sulla profondità di campo e l’effetto bokeh. La variazione della lunghezza focale di focus breathing è ridotta e la messa a fuoco lineare può essere abilitata per un controllo manuale soggettivo di precisione.

Messa a fuoco di soli 27cm: espressioni dei visi, dettagli, gesti: fotografi e video maker ottengono molto spazio per avvicinarsi e riempire il fotogramma.

Sempre flessibile: le condizioni di luminosità mutano continuamente? Utilizza l’anello di controllo silenzioso per regolare in modo preciso l’apertura diaframma, ISO, compensazione dell’esposizione e altri parametri.

Eccezionale portabilità: pesa solo 415g e tutte le parti mobili del barilotto dell’obiettivo sono sigillate con cura per un uso senza preoccupazioni.

Per ulteriori aggiornamenti e novità dal mondo della fotografia e non solo continuate a sintonizzarvi su tuttotek.it.