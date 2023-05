Festival di Venezia 2023: Caterina Murino madrina dell’80ª edizione!

Caterina Murino scelta come madrina per l’80ª edizione della Mostra internazionale d’arte cinematografica del Festival di Venezia 2023. In programma dal 30 agosto al 9 settembre 2023; a lei affidato il compito di presentare la cerimonia di inaugurazione e la serata finale di premiazione

Il Festival di Venezia 2023 sceglie come madrina l’attrice Caterina Murino. Dopo i presidenti di giuria e i Leoni d’Oro alla Carriera; l’80ª edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, punta tutto il suo carisma verso la giovane ex Bond Girl, incaricata di condurre la d’apertura( il prossimo 30 agosto) e di premiazione finale (in programma il 9 settembre).

A decidere i grandi nomi che solcheranno la categoria principale; la giuria guidata dal regista Damien Chazelle; mentre i registi Alice Diop e Jonas Carpignano, guideranno rispettivamente la giuria Premio Venezia Opera Prima, Luigi De Laurentis, e quella della sezione Orizzonti.

Festival di Venezia 2023: Caterina Murino la carriera e la conquista delle produzioni internazionali

Caterina Murino nata Cagliari; inizia a muover i primi passi nel mondo dello spettacolo come testimonial di alcune campagne pubblicitarie, per poi debuttare sullo schermo con il film di Dino Risi, Le ragazze di Miss Italia (2002).Il grande debutto nelle sale, arriva grazie al primo film dello scrittore cileno Luis Sepulveda, Nowhere, affermando la sua abile bravura e intensità nella recitazione. Solo qualche anno dopo inizia la sua carriera francese con il film Il bandito corso (2004) con Christian Clavier e Jean Reno.

Attiva sul piccolo e grande schermo; conquista la scena internazionale nel 2006 grazie al ruolo di Bond Girl al fianco di Daniel Craig, nel ruolo di Solange in Casinò Royale. Tornata in Italia nel 2016 prende parte all’ultimo lavoro dal regista di inchieste Renzo Martinelli, Ustica. Figurano tra gli ultimi progetti la commedia diretta da Leonardo Pieraccioni, Se sono rose; e il più recente The Opera, diretto da Davide Livermore e Paolo Gep Cucco.

Ecco le dichiarazioni di Caterina Murino sul ruolo di madrina per la prossima edizione del Festival di Venezia 2023:

Ho sempre avuto Venezia nel cuore Essere la madrina dell’80esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia é un immenso onore e una grande responsabilità e mi impegnerò con tutta me stessa per esserne all’altezza

