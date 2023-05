Jeff Bridges ha espresso il desiderio di tornare sul set de Il Grande Lebowski, un capitolo 2 lo vedrebbe certamente presente

Il Grande Lebowski è sicuramente un titolo che molti di voi conosceranno (qui la nostra recensione). Il film racconta la storia di Drugo, un disoccupato amante del bowling, che si trova per caso a dover affrontare un doppio complotto in cui è finito, per uno sfortunato caso di anonimia. Uscito nel 1998 e diretto dai fratelli Joel ed Ethan Coen, la pellicola vantava un cast di tutto rispetto, comprendente Steve Buscemi, Julianne Moore, John Goodman, John Turturro e, ultimo ma certamente non meno importante, Jeff Bridges. Proprio quest’ultimo, in una recente intervista, non ha saputo trattenere l’entusiasmo ricordando il film, tanto da sperare in un secondo capitolo. Ecco le sue parole.

Le dichiarazioni di Bridges | Il Grande Lebowski 2: Jeff Bridges vorrebbe un seguito

Ai microfoni di PEOPLE, Bridges si è mostrato molto entusiasta per la possibilità di interpretare nuovamente Drugo, l’indimenticabile protagonista. L’attore ha confessato ironicamente:

Se i fratelli Coen fossero coinvolti di nuovo, io di sicuro ci sarei. Sono misteriosi e pieni di sorprese, non si sa mai cosa faranno. Proprio perché sono sempre sorprendenti, non credo che faranno un sequel. Ma come ho detto, sono sorprendenti, quindi forse mi sorprenderanno e faranno un sequel.

Durante l’intervista, Bridges si è anche soffermato sull’uso di sostanze, pratica che ha influenzato notevolmente la sua vita, ma che è riuscito a interrompere, proprio grazie al film, perché in grado di coinvolgerlo pienamente.

Ogni tanto mi faccio qualche canna, ma per quel film mi sono detto: “Questa è una sceneggiatura meravigliosa e abbastanza dettagliata”. Anche se sembra molto improvvisato, è tutto sceneggiato, tanto da essere realizzato interamente com’era scritto. Se aggiungi un “Ehi” in più in un punto, non pare giusto. Per cui volevo davvero fare uso di tutto il mio ingegno, per questo non ho mai fumato durante quel film.

Una pellicola imperdibile

Chissà se un giorno questo fantomatico secondo capitolo vedrà mai la luce. C’è da dire che in passato un tentativo c’era stato, con uno spin-off intitolato Jesus Rolls – Quintana è tornato!, che però non aveva ottenuto il medesimo successo. Del resto, è davvero complesso riuscire a superare gli incassi ottenuti dal film d’origine. Ricordiamo infatti che Il Grande Lebowski ottenne al suo esordio un incredibile successo, tanto da essere inserito da Empire, tra i 500 migliori film della storia. Sarà possibile fare meglio? Mai dire mai, anche se si tratterebbe di un’impresa davvero ardua.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.