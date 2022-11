FUJIFILM X-T5: una prima impressione della nuova mirrorless

FUFJIFILM X-T5 è la nuova mirrorless del sistema X che porta diverse novità rispetto al modello X-T4. Abbiamo avuto la possibilità di provarla e avere una prima impressione

Nel corso di un evento pensato per la stampa a Milano, ovvero #fujifilmstudio, FUJIFILM mette a disposizione in prova due nuovi prodotti che saranno da poco sul mercato, la mirrorless X-T5 e la stampante Instax Quare link.

Questo evento è pensato per valorizzare al meglio tutta la storia della casa giapponese, ovvero una storia che riguarda lo scatto e la stampa. Proprio per questo insieme ai prodotti nuovi in prova alle pareti dello showroom erano presenti fotografie realizzate dagli X-photographers e stampati su carta FUJIFILM.

L’attenzione è stata sicuramente catturata dalla nuova mirrorless X-T5, disponibile per la prova e una prima impressione di utilizzo. Una macchina che si presenta come piccola, leggera, compatta e molto solida. Una macchina pensata principalmente per i fotografi e che si colloca all’interno di una fotografia di viaggio o street. La sua portabilità sicuramente è un segno importante: la X-T5 con un obiettivo fisso tendente al grandangolare sta in una mano e probabilmente potrebbe stare anche in tasca.

L’abbiamo infatti provata con il nuovo FUJINON 27 mm F 2.8, che si presenta perfetto per panoramiche, paesaggi e street photography. La macchina diventa di peso più impegnativo con il 56 mm F 1.2, ma aumenta anche il divertimento di un obiettivo perfetto per la ritrattistica di street, molto luminoso e anche molto definito anche a massima apertura.

Il corpo macchina rispecchia quello delle serie X, quindi con le ghiere di controllo manuale e uno schermo LCD totalmente reclinabile e modulabile e questo ultimo punto è una miglioria rispetto alla precedente X-T4. Al suo interno, troviamo un sensore molto piccolo da 40 megapixel che è ciò che rende la macchina così leggera e che si appoggia sulla messa a fuoco al nuovo sistema deep learning e Ai che lavorano contemporaneamente sui soggetti in movimento.

Il risultato è un’esperienza di scatto molto piacevole che si colloca non solo in un mercato di fotografi già possessori di FUJIFILM, ma che si avvicina anche a chi si sta avvicinando a quel tipo di camere per la prima volta, questo proprio grazie all’immediatezza del sistema e dei suoi comandi principali.

La nuova FUJIFILM X-T5 sarà disponibile a partire dal 17 novembre al prezzo di 2039,99 € solo corpo e 2449,99 con kit obiettivo 18-55.