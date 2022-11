LOL 3: chi ride è fuori, Amazon presenta la nuova stagione

Dopo l’inaspettato successo della prima stagione, e il grandissimo riscontro della seconda, ecco che Amazon Prime annuncia il ritorno di uno dei programmi più divertenti degli ultimi tempi. È stata comunicata infatti l’uscita di “LOL 3: chi ride è fuori“

Cambiano i protagonisti ma non le regole, invariati anche i conduttori che, in qualità di giudici, assisteranno alla sfida. Fedez da un lato, Frank Matano dall’altro. Ben dieci concorrenti all’interno di un teatro per sei ore (più eventuale extra in caso ci fosse bisogno), con l’obiettivo di scaturire la risata senza cadere in tentazione.

Aspettando LOL 3: come sono andate le prime due

Nel periodo più difficile degli ultimi anni, tra Covid-19 e quarantena, Amazon Prime Video ha mandato in onda un inaspettato programma, dal nome “LOL: chi ride è fuori”. Un’autentica sorpresa che ha stupito tutti gli utenti, grazie alla leggerezza del programma, diviso in puntata da circa mezz’ora.

La prima stagione è uscita il 21 Aprile 2021, in pieno lockdown, e questo ha permesso un riscontro non indifferente: dieci comici pronti a sfidarsi tra battute e improvvisazioni, con lo scopo di far ridere gli altri, senza però cedere. L’ultimo a non essere eliminato (secondo la dinamica della doppia ammonizione) ottiene 100.000 euro da versare in beneficenza.

Nella prima stagione sono stati chiamati attori e comici conosciuti – da un lato – ed emergenti del settore. I dieci sfidanti sono stati: Lillo (Pasquale Petrolo), Frank Matano, Caterina Guzzanti, Katia Follesa, Luca Ravenna, Fru (The Jackal), Ciro (The Jackal), Angelo Pintus, Elio (Stefano Belisari), Michela Giraud. La nuova e la vecchia scuola, tra risate e moltissima comicità. Ad avere la meglio su tutti è stato Ciro che ha vinto, nel duello finale, contro Katia Follesa. Conduttore e Co-host, invece, sono stati Fedez e Mara Maionchi.

La seconda stagione

Dopo il grandissimo successo della prima stagione, Amazon Prime non ha temporeggiato e ha subito replicato il successo: il 24 Febbraio 2022 è uscito infatti “LOL 2: chi ride è fuori”. A cambiare i concorrenti e il Co-host, ruolo affidato a Frank Matano. I comici, anche in questo caso, hanno regalato risate, comicità e grandi pezzi di improvvisazione. Tra nuova e vecchia scuola, sono stati chiamati: Corrado Guzzanti, Virginia Raffaele, Maccio Capatonda (Marcello Macchia), Max Angioni, Mago Forest (Michele Foresta), Maria Di Biase, Gianmarco Pozzoli, Alice Mangione, Tess Masazza, Diana Del Bufalo. Dall’élite della comicità (grazie alla classe di Corrado Guzzanti e alle tante “personalità” di Virginia Raffaele), alla voglia di stupire di Max Angioni. Senza tralasciare la bravura nell’improvvisare di Mago Forest e Maccio Capatonda. Proprio quest’ultimo ha brindato al successo grazie alla vittoria su Virginia Raffaele.

Entrambe le edizioni hanno regalato risate e divertimento, rispondendo così alle già alte aspettative della piattaforma americana.

LOL 3: regole e concorrenti

Idea nata in Giappone e acquisita – nello stesso tempo – da Germania e Italia, per poi essere ampliata anche alle altre nazioni. Una scommessa che ha portato i suoi frutti. Con la data ancora da definire, è ormai certo che “LOL 3” è già in programma. Scelti concorrenti e giudici, non resta altro che attendere il 2023.

Di seguito, i dieci sfidanti chiamati per la terza ondata di risate:

Herbert Ballerina

Cristiano Caccamo

Luca Bizzari

Paolo Kessisoglu

Fabio Balsamo (The Jackal)

Nino Frassica

Paolo Cevoli

Marta Filippi

Marina Massironi

Brenda Lodigiani

Come per le precedenti edizioni, ognuno avrà la possibilità di cadere nella risata almeno una volta. La prima volta si riceverà un’ammonizione e la seconda volta il cartellino rosso, che implica l’eliminazione dal gioco. Nel ruolo di giudice sempre Fedez, confermato anche Frank Matano.

Con la data ancora da definire, agli utenti non resta che aspettare e cogliere qualche indizio in rete.

