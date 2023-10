Il Microsalon 2023 è vicino, sabato 28 e domenica 29 ottobre ospita anche Canon che presenterà le novità per la produzione cinematografica e broadcast

La potenza della tecnologia Canon per la produzione cinematografica e televisiva in mostra al Microsalon 2023, tra le più importanti manifestazioni italiane dedicate al mondo cine audio e video. L’evento è in programma sabato 28 e domenica 29 ottobre a Milano, presso Superstudio Più, in via Tortona 27.

Canon è pronta ad accogliere i professionisti del settore, gli amatori e i curiosi allo stand 3 area Daylight con le ultime soluzione creative per il “dietro le quinte” e le loro possibili applicazioni. Un’occasione unica per scoprire e provare con mano la qualità e la versatilità dei prodotti del brand giapponese, ottenere consigli personalizzati e interagire con il team di esperti. Lo spazio sarà diviso in zone ricreando vari scenari per far immergere completamente il visitatore nell’offerta Canon.

Canon presente al Microsalon 2023

In esposizione ci saranno i prodotti di punta del brand giapponese a cominciare dai nuovi obiettivi cinematografici full frame Flex Zoom CN-E20-50mm e CN-E45-135mm, progettati per offrire prestazioni ottiche eccezionali e garantire meravigliosi risultati naturali. In mostra anche i nuovi CN E31.5-95mm T1.7 L S / SP e CN-E14-35mm T1.7 L S / SP, obiettivi zoom premium di fascia alta per videocamere con sensore Super 35mm che si caratterizzano per le incredibili prestazioni ottiche e una straordinaria qualità dell’immagine per le produzioni 4K e 8K HDR.

Microsalon, inoltre, sarà l’occasione per scoprire la nuova gamma di obiettivi full frame Cine Primes per videocamere professionali con innesto RF, annunciati lo scorso settembre ad Amsterdam in IBC. La nuova serie CN-R unisce le rinomate prestazioni ottiche dall’aspetto cinematografico di Canon con una comunicazione più veloce e una maggiore versatilità. A garantire la qualità cinematografica dall’input all’output, DP-V2730, display professionale di riferimento 4K da 27 pollici, perfetto per il lavoro di emittenti e filmmaker.

Non mancherà nello stand una panoramica sul mondo EOS R con Canon EOS R5, EOS R5C, EOS R3, CanonEOS R6 Mark II e la gamma degli ineguagliabili obiettivi RF. E poi, la nuova Powershot V10, la rivoluzionaria videocamera per vlogging 4K: un dispositivo all-in-one leggero e tascabile lanciato lo scorso maggio. Infine, occhi puntati su CR-N700, la telecamera PTZ 4K professionale per trasmissioni, studi TV ed eventi dal vivo di fascia alta, in combinata con il nuovo controller professionale RC IP1000. Ideale per gli ambienti broadcast, permette di gestire le riprese delle trasmissioni in diretta azionando e monitorando fino a 200 telecamere tramite IP.