Payday 3: prima patch posticipata per possibilità di “errori critici” per i salvataggi

Per evitare di spolpare i salvataggi di Payday 3 la prima patch del gioco è stata posticipata: parola del team di sviluppo, ancora al lavoro

Non chiedeteci come siamo riusciti ad infilare un’allitterazione pure nel titolo, ma non c’è altro modo per dirlo: la prima patch di Payday 3 è stata posticipata per salvaguardare i salvataggi dei giocatori. In realtà i ritardi sono stati molteplici, ma ora un nuovo post ufficiale fa finalmente luce su quanto sta avvenendo. Ancora non sappiamo quando effettivamente aspettarci l’uscita del tanto atteso aggiornamento, ma i test stanno verificando la compatibilità del tutto con ogni console in modo tale che tutte le piattaforme siano alla pari (una priorità, visto uno dei retweet sul profilo social ufficiale del gioco). In generale, le ragioni sono “lunghe e complicate”, ma Starbreeze ha comunque preferito fornire qualche dettaglio.

Heisters, we are sorry that we have been quiet the past few days. We have put together a post explaining where we are with the upcoming patch, you can read more about it here: https://t.co/pswVNEAxFH — PAYDAY 3 (@PAYDAYGame) October 25, 2023

Payday 3, prima patch posticipata per paura di corrompere i salvataggi

O meglio, “corrompere” è ancora un eufemismo: stando a Starbreeze, sono presenti “errori critici” nell’update una volta avviato il gioco. I progressi del giocatore, se tali errori venissero ignorati, sarebbero esposti al rischio di eliminazione diretta. Naturalmente, l’ambiente di testing rimane “solido” a discapito della costernazione dei fan, a cui fa eco la delusione degli sviluppatori stessi. “Di nuovo, ci scusiamo per il nostro silenzio. Vediamo la vostra rabbia e frustrazione, ma vi assicuriamo che questa non è una situazione in cui vogliamo essere.” Il gioco è disponibile su PC (formato per il quale, sempre su Twitter/X, gli sviluppatori promettono di non rendere esclusivi i contenuti migliori), PS5, Xbox Series X e Xbox Series S.

