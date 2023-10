Canon ha lanciato sette nuovi obiettivi cinematografici con innesto RF

Il design uniforme della serie, inclusa la posizione degli anelli operativi, il diametro dell’obiettivo e l’angolo di rotazione (angolo operativo), consente di cambiare obiettivo senza dover riadattare gli accessori come il matte box o i follow focus per ciascun modello.

Questi sette nuovi modelli segnano un importante passo avanti poiché rappresentano i primi obiettivi cinematografici Canon adottando l’ innesto RF . Offrono un equilibrio impeccabile tra prestazioni ottiche superiori e funzionalità progettate specificamente per l’ambito cinematografico, rispondendo in modo completo alle richieste delle produzioni video professionali, quali opere teatrali, documentari, video musicali e altre produzioni di ampia portata.

