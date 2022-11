Canon EOS R6 Mark II: le caratteristiche dell’ultimo modello

Canon presenta EOS R6 Mark II, ultimo modello della gamma R che alza il livello qualitativo di video e foto

Canon EOS R6 Mark II vuole amplieare il pionieristico sistema EOS R, offrendo una velocità di 40 fps con otturatore elettronico, eccellente AF in condizioni di luce scarsa e video 6K RAW su registratore esterno 4K UHD 60p interno, tutto basato sull’innesto RF. L’ultimo modello della gamma, dedicato ai creativi “ibridi”, EOS R6 Mark II sfrutta i principi fondanti dell’innesto RF e ridefinisce gli standard imposti da EOS R6. La nuova fotocamera alza il livello qualitativo di video e foto grazie alla combinazione unica di prestazioni imbattibili, velocità eccezionale, stabilità e caratteristiche di ripresa professionale.

Utilizzando lo stesso processore DIGIC X, elemento centrale dei modelli EOS R5, EOS R6 ed EOS-1D X Mark III, insieme al nuovo sensore CMOS da 24,2 megapixel, EOS R6 Mark II supporta la rinomata tecnologia di nuova generazione Dual Pixel CMOS AF per raggiungere impareggiabili livelli di velocità e affidabilità.

EOS R6 Mark II può seguire i soggetti tenendoli sempre a fuoco mentre si muovono all’interno dell’inquadratura. Utilizzando l’intelligenza artificiale addestrata tramite deep learning, la fotocamera riconosce persone, veicoli. È possibile scegliere il tipo di soggetto da identificare utilizzando il menu o la nuova opzione Auto, in funzione della varietà di scenari in cui il fotografo si muove. Grazie al tracciamento avanzato degli occhi, si può specificare quale occhio (sinistro o destro) mettere a fuoco e, qualora gli occhi non possano essere rilevati, EOS R6 Mark II mette a fuoco il volto inquadrato. Anche se la persona volta un attimo le spalle, la fotocamera continua a seguire la sua testa e se quest’ultima non è più visibile segue il corpo.

EOS R6 Mark II vanta le migliori prestazioni IS al mondo, grazie allo Stabilizzatore d’immagine fino a 8 stop. Utilizzando l’IS combinato, ottico e integrato, si possono realizzare scatti a lunga esposizione, senza l’uso del treppiede, ottenendo risultati estremamente nitidi. I fotografi possono cogliere l’atmosfera di qualunque occasione, mettendo perfettamente a fuoco con livelli di luce di soli -6.5 EV[iv] e riuscendo a scattare con una sensibilità ISO fino a 102.400.

Canon Eos R6 Mark II: le prestazioni del reparto video

Utilizzando l’intera larghezza del sensore, EOS R6 Mark II è l’unica fotocamera nella sua classe[vii] a poter scattare in 4K 60p UHD, potendo contare simultaneamente sulla messa a fuoco Dual Pixel CMOS AF. Tutte le riprese 4K sono create sovracampionando l’uscita 6K del sensore, per ottenere una qualità immagine eccezionale. Per i filmmaker indipendenti alla ricerca di prestazioni ancora superiori, EOS R6 Mark II permette di registrare in 6K RAW tramite l’uscita HDMI su Atomos Ninja V+, in ProRes RAW. Questo assicura una maggiore ricchezza di dettagli, oltre alla possibilità di regolare parametri come il bilanciamento del bianco in post-produzione.

I creativi possono attivare la modalità di pre-registrazione video di 3 o 5 secondi: il video scorre continuamente attraverso la fotocamera in standby consentendo di catturare l’azione ancora prima di premere il tasto di registrazione. Ideale per gli attimi imperdibili o le scene imprevedibili.

Il design dei circuiti di EOS R6 Mark II è stato migliorato per consentire tempi di registrazione più lunghi: oltre 40 minuti di registrazione 4K 60p in oversampling o fino a 6 ore in 4K 30p in funzione della temperatura ambiente, dello spazio della scheda memoria e della durata della batteria.

Consentendo a content creator e filmmaker di soddisfare la crescente richiesta di produrre sia foto sia video di eccellente qualità, l’innovativa EOS R6 Mark II permette di realizzare incredibili filmati in slow motion con supporto AF utilizzando la modalità Full HD con velocità fino a 179,82 fps. Durante le riprese video, lo strumento False Colour può essere utilizzato come guida per la regolazione dell’esposizione, rivelandosi particolarmente utile nelle condizioni che spesso portano alla sovraesposizione delle zone luminose. Oltre a registrare in HDR con PQ, la fotocamera supporta Canon Log 3, consentendo ai creativi di realizzare video estremamente realistici e di sfruttare ampie possibilità espressive, per offrire agli spettatori un’esperienza realmente immersiva. In abbinamento con gli obiettivi compatibili, EOS R6 Mark II utilizza la correzione del focus breathing per produrre un effetto cinematografico.

Il corpo macchina assicura la robustezza che ci si aspetta da un prodotto Canon, riuscendo ad affrontare le condizioni climatiche più difficili. L’EVF ad alta risoluzione con i suoi 3,69 milioni di punti offre una visione nitida durante gli scatti o le riprese, grazie alla frequenza di aggiornamento di 120 fps. Inoltre, EOS R6 Mark II ha ereditato la funzione di simulazione del mirino ottico da EOS R3, offrendo una visualizzazione naturale con ombre e aree luminose ricche di dettagli e una buona visibilità nelle aree più scure. EOS R6 Mark II è anche compatibile con le batterie LP-E6 e l’impugnatura porta batteria già utilizzate su EOS R6, ma con il vantaggio di una durata aumentata di circa il 50% tramite uso dello schermo LCD.

Canon EOS R6 Mark II sarà disponibile al pubblico ai seguenti prezzi:

Solo corpo macchina Euro 2989,99 iva inclusa

Kit con 24-105mm F4-7,1 IS STM a Euro 3349,99 iva inclusa

Kit con 24-105mm F4 L IS USM a Euro 4299,99 iva inclusa