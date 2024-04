A.C.A.B. – La Serie: proseguono le riprese della produzione Netflix

Proseguono le riprese della nuova serie TV di produzione Netflix intitolata A.C.A.B. – La Serie in un carcere di Velletri, in provincia di Roma

Negli scorsi giorni la città di Velletri in provincia di Roma, tra la curiosità dei cittadini, è stata interessata dall’arrivo di una produzione televisiva di rilievo. Una carovana sulla stregua delle produzioni cinematografiche ha fatto tappa nella città per girare alcune scene della nuova serie TV di produzione Netflix per il momento annunciata con il titolo di A.C.A.B. La Serie.

Le telecamere si sono accese nei pressi del Palazzo comunale, più precisamente nell’ex Carcere Pontificio. La struttura dell’ex Carcere veliterno, così carica di storia e mistero, è stata il fulcro delle riprese per A.C.A.B. La Serie, il nuovo progetto seriale in sei episodi prodotto da Cattleya, parte di ITV Studios, con la regia di Michele Alhaique, noto per le sue precedenti serie come Non uccidere, Romulus e Bang Bang Baby.

A.C.A.B. – La Serie: proseguono le riprese

Il cast comprende nomi di spicco come Marco Giallini, Adriano Giannini, Valentina Bellè, Pierluigi Gigante e Fabrizio Nardi. La serie, un vero e proprio crime, è ispirata all’omonimo libro di Carlo Bonini, edito in Italia da Giulio Einaudi Editore, e adattato nel 2012 per il film ACAB – All Cops Are Bastards di Stefano Sollima, che in questo nuovo progetto ricopre il ruolo di produttore esecutivo. Con una trama avvincente e attuale la serie, il cui nome non è ancora stato comunque ufficializzato, promette di catturare l’attenzione del pubblico con una storia ambientata in una Roma scossa da feroci scontri e tensioni sociali.

L’arrivo di una produzione di tale portata in provincia di Roma ha suscitato grande orgoglio tra i vertici comunali e la popolazione, in parte anche incuriosita dal tutto. Scopriremo in seguito nuovi dettagli sulla serie, a partire dal titolo finale che sarà scelto per arrivare ai primi dettagli sulla trama.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere?

Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 5,99 euro al mese su questa pagina.

Bonus: come avere un abbonamento alle piattaforme streaming e risparmiare

Esistono alcuni servizi che consentono di condividere l’account delle migliori piattaforme streaming (Netflix, Prime Video, Disney Plus, NOW TV, Paramount Plus, ecc.) con altre persone e duqnue di risparmiare sugli abbonamenti, parliamo di GamsGo, GoSplit o CooSub. Grazie a GamsGo, GoSplit e CooSub è possibile acquistare, ad un prezzo irrisorio, un abbonamento condiviso con altri utenti in maniera facile, veloce e sicura.