Anime Breakfast: Attack on Titan e la rinascita dell’epopea animata

In questa nuova puntata di Anime Breakfast vogliamo andare a discutere con voi del perché non potete assolutamente non recuperare la serie di Attack on Titan: non è una scelta, ma un vero e proprio invito

Domenica scorsa abbiamo ripercorso con voi, attraverso la settimanale puntata di Anime Breakfast, che cosa voglia dire in My Hero Academia essere un vero supereroe. Per questa volta, invece, vogliamo completamente cambiare mood e spostarci verso una serie animata che ha recentemente visto arrivare la sua conclusione. Ha fatto così tanto parlare di sé che è difficile non averla mai sentita, ma in questa sede vogliamo vedere con voi i motivi principali per cui recuperare Attack on Titan: che l’attacco abbia inizio.

Vogel Im Käfig | Attack on Titan Anime

Attack on Titan. Shigeki no Kyojin. L’Attacco dei Giganti. In qualsiasi modo vogliate localizzarlo, ci riferiamo ovviamente all’universo creato da Hajime Isayama a partire da quel lontano 2009 in cui arrivava per la prima volta sulla rivista Bessatsu Shonen Magazine di Kodansha il primo capitolo del manga. La successiva serie animata è stata trasmessa per la prima volta in Giappone nel 2013 ed è ad opera dello studio Wit inizialmente, successivamente dello studio MAPPA che lo ha reso celebre per la qualità delle animazioni.

Attack on Titan è tinteggiata in un mondo devastato dai Titani, gigantesche creature antropofaghe (che si cibano dunque di esseri umani). I protagonisti principali sono Eren Yeager, Mikasa Ackerman e Armin Arlert, tre giovani cresciuti nella città circondata da enormi mura per proteggersi proprio dai Titani. Tuttavia, il senso di sicurezza dato dalle imponenti costruzioni che limitano e salvano la vita di tanti viene completamente distrutto quando un Titano Colossale rompe la muraglia, permettendo l’ingresso dei Titani che iniziano a seminare caos.

Eren perde la madre a seguito dell’attacco, proprio per mano di un Titano, e per questo motivo sviluppa una fervente determinazione ad eliminare le creature. Si unisce quindi alla Squadra di Ricognizione, insieme ai suoi due amici Mikasa e Armin, per sconfiggere i Titani ed, ultimamente, scoprire il segreto dietro la loro esistenza. Non vogliamo svelarvi altro, perché la trama di Attack on Titan si sviluppa attraverso una lunga serie di colpi di scena, rivelazioni scioccanti, tradimenti e conflitti interni.

The Reluctant Heroes | Attack on Titan Anime

Ed è proprio questo uno dei motivi per cui recuperare Attack on Titan, specialmente ora che la serie animata da MAPPA è conclusa, è praticamente imprescindibile. La complessità narrativa e la sua trama intricata e multistrato rendono ciò che inizialmente sembra una semplice storia di sopravvivenza contro creature potenzialmente insuperabili, un intreccio di misteri, complotti e rivelazioni che vi terrà incollati allo schermo dall’inizio alla fine. E non ci sono solo botte in Attack on Titan: vengono affrontati anche temi piuttosto complessi, come la libertà, la responsabilità e il concetto di natura umana.

Ad affiancare una narrativa avvincente e in costante evoluzione troviamo dei personaggi sviluppati in maniera eccelsa. Che si tratti dei protagonisti o dei personaggi secondari, ogni individuo facente parte del mondo di Attack on Titan è in costante evoluzione e affronta sfide emotive e fisiche che ne plasmano l’identità, portando a risvolti sempre più sconvolgenti. Questa profondità caratteriale permette allo spettatore di creare dei legami emotivi e tangibili con gli eroi e gli antagonisti dell’opera di Isayama, rendendo il tutto ancora più appagante.

Call Your Name | Attack on Titan Anime

Appagamento derivante anche dalla struttura stessa della narrazione dell’opera. Ogni episodio è un tassello imprescindibile alla comprensione del mosaico della storia, e aggiunge dettagli, informazioni e particolari prima assenti. Questo vuol dire che l’attenzione dello spettatore deve essere sempre massima e potete aspettarvi, da ciascun episodio, quel senso di attesa ed eccitazione che si ha sapendo benissimo di star guardando un qualcosa di non filler. Certo, gli eventi maggiori e i più importanti sono dosati con precisione, portando la tensione a livelli estremi, ma non ci sarà mai un episodio “inutile” in tutta la serie.

Come già detto, lo studio MAPPA è riuscito a creare un vero e proprio capolavoro visivo con Attack on Titan. Le sequenze d’azione sono coreografate con entusiasmante maestria, rendendo ogni incontro con i Titani un’esperienza intensa e visceralmente coinvolgente. L’uso creativo dell’animazione 3D per ricreare i giganti aggiunge un elemento di realismo straordinario. Inoltre, la colonna sonora epica amplifica le emozioni, creando un’atmosfera unica che si fonde perfettamente con ciò che viene mostrato a schermo.

Attack on Titan è riuscito a superare qualsiasi confine geografico e culturale ed è diventato un vero e proprio fenomeno globale. La sua influenza è riuscita ad estendersi ben oltre i confini dell’animazione, permeando la cultura popolare e diventando stimolo di discussione in tutto il mondo. Ed è riuscito anche a generare, nel tempo, una community globale di grandi appassionati con cui è realmente possibile condividere un’esperienza unica ed irripetibile.

Titan

Ecco perché, per chiudere questa puntata di Anime Breakfast, recuperare Attack on Titan non è semplicemente una scelta, quanto più un invito. Un invito ad immergervi in un viaggio epico e profondo attraverso una delle opere più rilevanti e coinvolgenti dell’animazione giapponese contemporanea. Un invito a vivere un’esperienza che va oltre qualsiasi aspettativa iniziale, regalando un’esperienza narrativa che rimarrà incisa nella memoria di chi la fruisce come un capolavoro senza tempo.

E voi che cosa ne pensate di Attack on Titan? Fatecelo sapere qua sotto nei commenti e restate sintonizzati con noi di tuttotek.it per tutte le news sul mondo del cinema e delle serie TV!

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere?

Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.

Bonus: come avere un abbonamento alle piattaforme streaming e risparmiare

Esistono alcuni servizi che consentono di condividere l’account delle migliori piattaforme streaming (Netflix, Prime Video, Disney Plus, HBO Max, Paramount Plus, ecc.) con altre persone, come GamsGo o GoSplit. Grazie a GamsGo e GoSplit è possibile acquistare, ad un prezzo irrisorio, un abbonamento condiviso con altri utenti della piattaforma in maniera facile, veloce e sicura.