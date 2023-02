Mare Fuori una buona produzione italiana

Mare Fuori l’attesa serie italiana tra buona produzione e ripetitività delle tematiche

Il 15 Febbraio sono andati in onda su Rai2 i primi due episodi della terza stagione di Mare Fuori, l’attesissimo seguito della serie ambientata in un istituto penitenziario minorile di Napoli.

Le tematiche principali di Mare Fuori

La serie narra dei ragazzi e ragazze le cui scelte li hanno fatti incontrare all’interno della stessa struttura, raccontando stralci ed episodi dei loro momenti fuori e dentro la stessa.

In tali vicende si mostra anche come l’IPM influenzi i comportamenti, le scelte e i rapporti dei ragazzi. Con la conferma della quarta stagione, le aspettative del pubblico sono molto elevate, dovendo necessariamente dare spiegazioni per le storie lasciate in sospeso nella precedente e dipanare i dubbi sulle possibili decisioni e azioni dei protagonisti, soprattutto dato l’incipit delle prime due puntate mandate in onda.

L’italianità di Mare Fuori

Mare Fuori è una delle tante serie di recente produzione scritta, prodotta e ambientata in territorio Italico, che, oltre a marciare sul tema della criminalità, prende un’altra caratteristica delle più famose, tra le quali spicca Gomorra, l’ambientazione: il Meridione. Nonostante la tematica similare di criminalità, si va a scrivere di gravità diverse, malgrado la giovanissima età dei protagonisti. La serie, quindi, si caratterizza nella tematica adolescenziale, portando i telespettatori più grandi a riflettere sull’educazione odierna ed i più giovani ad immedesimarsi e prendere coscienza delle conseguenze di quel tipo di azioni.

L’attenzione di chi segue la serie è tenuta alta dalla struttura dei singoli episodi, malgrado la caduta in alcuni momenti di cliché. Come, per esempio, l’atteggiamento di Ciro nella prima stagione e la sua uscita di scena, ed anche quello di sua sorella, Rosa Ricci, con la sua entrata in scena quasi stereotipata. Questi sono solo alcuni elementi che sottolineano una sintonia tra prevedibilità e buona narrazione che sono ben bilanciate. Il loro connubio fa percepire una leggerezza per il pesante argomento trattato nel singolo episodio. Ovviamente non mancano momenti ironici atti a sdrammatizzare la scena.

Un’altra particolarità della serie è quella di mostrare, o meglio far sentire musica locale, prodotta, addirittura da uno dei protagonisti della serie, Edoardo (AKA Matteo Paolillo), dando ulteriore valore autoctono alla trasmissione.

I temi a volte ridondanti delle produzioni italiane

L’insieme di tutti questi punti comuni, ma allo stesso tempo discordanti, danno all’intera serie una unicità che potrebbe portarla a diventare la degna erede e rivale, delle già internazionalmente famose opere come Suburra.

Questo pronostico si fa per premiare l’italianità del prodotto, augurandoci però di non esportare solo e unicamente opere valide di stampo criminale, cercando di riuscire a mettere lo stesso impegno e la stessa qualità in tematiche più ampie e diversificate puntando ad argomenti meno inclini al lato oscuro della nostra nazione o al massimo mostrando tutto il contesto che contorna la tematica principale.

Il parlare di queste realtà è, comunque, di grande utilità poiché portano ugualmente alla luce dinamiche in un contesto che produce sia satira e sia informazione.

