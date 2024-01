Deadpool 3: tanti cameo tra le possibili info sul film!

Sono trapelate online delle nuove possibili info su Deadpool 3 tra cui tanti cameo dei mutanti e molta fedeltà ai fumetti Marvel! Secondo queste indiscrezioni, questo sarà il film più fumettistico di sempre

Uno dei film più attesi del 2024, che sarà anche l’unico film dell’MCU di quest’anno (abbiamo scritto un articolo con tutti i film e serie tv sui supereroi nel 2024) è Deadpool 3. Non tanto per il personaggio in sé, quanto per il fatto che tornerà Hugh Jackman (dai un’occhiata alla sua filmografia) nei panni di Wolverine. Ma non solo tornerà nei panni di Wolverine, ma il personaggio nel film avrà anche l’iconico costume giallo dei fumetti degli X-Men. Sembra anche che Deadpool 3 sarà fondamentale per il futuro della Saga del Multiverso, mostrando vecchi volti dei film degli X-Men e dell’MCU, oltre a volti nuovi. Alcuni lo hanno descritto come il No Way Home dell’universo Fox e probabilmente sarà così. In attesa di scoprire la verità, ecco le possibili info sul film.

Le possibili info su Deadpool 3 e i probabili cameo

Le informazioni che abbiamo sul film non vanno troppo nel dettaglio della trama. Ovviamente, essendo dei rumor non confermati, vi invitiamo a prendere tutto con le pinze. Dunque, secondo queste info, Deadpool 3 è il film con più cameo nella storia. Il film, infatti, dovrebbe essere delle proporzioni di Ready Player One, parlando di riferimenti costanti ad altri progetti, MCU e non. Senza dubbio è il film Marvel più fumettistico di sempre e sembra che sarà migliore dei primi due film di Deadpool. La produzione è rimasta molto felice della piena libertà creativa che gli ha dato il presidente dei Marvel Studios, Kevin Feige. Wolverine avrà una tuta senza maniche nel film e il personaggio sarà brutale durante le scene d’azione. I costumi dei mutanti saranno molto fedeli a quelli dei fumetti, quindi avranno molto più colore.

Se queste info sono vere, allora questo sarà uno dei film più grossi dell’MCU e di certo sarà il miglior film di Deadpool. Cosa ne pensi? Ti piacerebbe vedere tutto questo? Dicci nei commenti cosa pensi vedremo nel film. Continua a seguirci su tuttotek.it per altre news dal mondo Marvel e molto altro dal cinema!

