Amazon Prime Day: le offerte uniche di Tineco per prepararsi all’estate. Preparare la seconda casa per la stagione estiva non sarà mai stato così facile grazie ai prodotti in offerta di Tineco

Tineco è considerato il marchio di punta nel settore dei lavapavimenti e degli aspirapolvere smart. L’azienda si è confermata per il terzo anno consecutivo come leader nelle vendite su Amazon nella categoria dei lavapavimenti, inclusa l’Italia. Questo traguardo significativo, raggiunto grazie alla fiducia di 14 milioni di utenti in tutto il mondo, posiziona Tineco come la scelta numero uno in Italia per i lavapavimenti in tempi record.

Per celebrare questo successo, Tineco ha deciso di offrire sconti imperdibili durante il Prime Day, uno dei momenti più attesi dell’estate. Queste offerte speciali saranno disponibili su Amazon e sullo store ufficiale di Tineco, con promozioni sulla linea FLOOR ONE e PURE ONE. Vediamo nel dettaglio alcune delle offerte principali.

Dettagli sulle incredibili offerte Tineco per il Prime Day di Amazon

Il TINECO FLOOR ONE S5 è una lavapavimenti smart che permette di rimuovere facilmente qualsiasi tipo di sporco, sia bagnato che asciutto. Con un design flessibile della testina, un peso di 4,5 kg e un’impugnatura ergonomica, utilizza la tecnologia iLoop Smart Sensor per rilevare e rimuovere efficacemente lo sporco. Ha un’autonomia di 35 minuti e due serbatoi separati per l’acqua pulita e sporca. Disponibile a 289€ invece di 519€.

Tineco FLOOR ONE S5 Aspirapolvere Senza Fili Intelligente, Lavapavimenti, Smart App e Assistente Vocale, Pulizia per Pavimenti e Superfici Asciutti o Bagnati, Ottimo per Peli di Animali Tineco Smart Vacuum Mop 2 in 1 pulisce i residui umidi e asciutti e rimuove senza sforzo lo sporco ostinato e appiccicoso dai pavimenti duri. Grazie alla tecnologia Smart Sensor di Tineco Iloop, l'aspirapolvere regola automaticamente la potenza di aspirazione, il flusso d'acqua e la velocità della spazzola per pulire tutti i residui.

Il nuovissimo TINECO FLOOR ONE STRETCH S6 può piegarsi a 180° per pulire sotto i mobili e negli angoli più difficili da raggiungere. Equipaggiato con sensori avanzati e un sistema di autopulizia, offre un’autonomia di 40 minuti e un design compatto. Disponibile a 479€ invece di 599€.

Tineco FLOOR ONE STRETCH S6 aspirapolvere a secco e umido, inclinazione fino a 180°, design compatto 13 CM autopulente e con asciugatura veloce a 70°C, pulizia dei bordi su ambo i lati Inclinazione fino a 180° per la pulizia di ogni area nascosta: il corpo prinicipale si piega facilmente e completamente fino a 180 º, consente una facile manovrabilità per la pulizia della polvere sotto i mobili o nelle aree più nascoste. Compresso fino a 4,3 pollici, Stretch S6 può pulire fino sotto i mobili.

Il TINECO FLOOR ONE SWITCH S7 è una soluzione versatile che include cinque accessori diversi per una pulizia completa della casa. Dotato della tecnologia FlashDry, pulisce e asciuga i rulli in soli 7 minuti, rendendolo ideale per case con bambini e animali. Disponibile a 719€ invece di 899€.

Tineco FLOOR ONE SWITCH S7 Lavapavimenti Smart Multifunzione, Autopulizia, Durata della Batteria Prolungata Spazzola ZeroTangle Pulizia a Doppio Bordo Pulitore multifunzione intelligente 5 in 1: il sostituto definitivo degli aspirapolvere tradizionali, fornendo una soluzione efficace per affrontare la spazzatura bagnata, le macchie oleose secche e altri disordini che gli aspirapolvere non riescono a gestire. Dotato della tecnologia lavapavimenti e aspirapolvere più all'avanguardia di sempre, affronta senza sforzo le macchie e i disordini di tutti i giorni.

Il top di gamma TINECO FLOOR ONE S7 Pro offre un processo di pulizia efficiente per pavimenti difficili, aspirando e lavando contemporaneamente. Il sistema MHCBS garantisce una pulizia profonda e un tempo di asciugatura ridotto. Disponibile a 529€ invece di 799€.

Il TINECO PURE ONE X Pet è progettato per rimuovere i peli degli animali domestici con la tecnologia ZeroTangle, che previene i grovigli. Con un’autonomia di 45 minuti e la tecnologia iLoop Smart Sensor, è ideale per una pulizia facile e veloce. Disponibile a 179€ invece di 329€.

Tineco PURE ONE X Pet aspirapolvere senza fili, convertibile in portatile con accessori multipli, leggero, silenzioso, potente, resistente e integrato con app intelligente e base di alloggio AUTONOMIA ESTESA – Le prestazioni avanzate della batteria riescono a raggiungere fino a 45 minuti di autonomia* con una singola carica; aspirazione straordinariamente potente con un funzionamento convenientemente silenzioso adatto per l’uso con bambini e animali domestici. *Basato su test interni dei nostri laboratori.

Queste offerte rappresentano un’opportunità unica per dotarsi di prodotti Tineco di alta qualità a prezzi scontati, rendendo la pulizia della casa più semplice ed efficiente.

E voi? Cosa ne pensate di queste strepitose offerte targate Tineco ? Fatecelo sapere con un commento qua sotto e continuate a seguirci su tuttotek.it per rimanere aggiornati sulle ultime novità nel mondo della tecnologia (e non solo!).