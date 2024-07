Xiaomi 14 Ultra: protagonista e artefice del nuovo cortometraggio

Xiaomi Studios illumina il grande schermo con “Se io non dimentico”: un’emozionante storia familiare catturata dalla potenza di Xiaomi 14 Ultra

Xiaomi Studios, il cuore pulsante della creatività visiva di Xiaomi, si prepara a svelare al mondo “Se io non dimentico“, un cortometraggio che promette di toccare le corde più profonde dell’animo umano. Diretto dal talentuoso Vincenzo de Caro e interamente girato con l’innovativo Xiaomi 14 Ultra, il film esplora il complesso rapporto tra una madre e una figlia, sullo sfondo mozzafiato della Lapponia finlandese.

L’anteprima, un evento imperdibile patrocinato dai Beni Culturali e inserito nel prestigioso progetto “A tutto schermo” della Rete degli spettatori, avrà luogo il 18 luglio alle ore 18.00 presso il suggestivo cinema Intrastevere di Roma.

Un viaggio alla ricerca dell’aurora boreale… e di sé stesse

“Se io non dimentico” racconta la storia di Barbara, un’educatrice sessantenne che intraprende un coraggioso viaggio verso l’Artico insieme alla madre ottantaquattrenne, Maria Grazia, affetta da demenza senile. Un viaggio che sfida le convenzioni e i timori, alla ricerca non solo dell’aurora boreale, ma anche di un legame perduto tra due donne profondamente diverse.

Il regista Vincenzo de Caro, già noto per il suo talento nella cattura di emozioni autentiche, ha scelto Xiaomi 14 Ultra come strumento ideale per raccontare questa storia intima e delicata. La tecnologia all’avanguardia dello smartphone, con le sue capacità di ripresa in 8K e 4K, ha permesso di immortalare ogni sfumatura del paesaggio artico e delle emozioni dei personaggi, creando un’esperienza cinematografica coinvolgente e indimenticabile.

Xiaomi 14 Ultra: quando la tecnologia diventa arte

La scelta di girare “Se io non dimentico” interamente con Xiaomi 14 Ultra dimostra la fiducia di Xiaomi Studios nelle potenzialità della tecnologia mobile per la produzione cinematografica di alta qualità. Grazie all’ottica Leica, al sensore da 1 pollice e alle avanzate funzionalità video, lo smartphone si è rivelato un alleato prezioso per il regista, consentendo riprese flessibili e di qualità professionale anche in condizioni estreme.

“Se io non dimentico” è molto più di un cortometraggio: è una testimonianza della potenza della narrazione visiva e della capacità della tecnologia di superare i limiti della creatività. Un’opera che promette di emozionare, commuovere e far riflettere, lasciando un segno indelebile nel cuore degli spettatori.

