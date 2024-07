Migliori offerte Prime Day Amazon 2024: smartphone, PC e molto altro!

Siete pronti per gli acquisti dell’Amazon Prime Day? Tra centinaia di offerte su smartphone, tablet, PC e tanti altri prodotto non è facile orientarsi. Ma vi aiutiamo noi in questo articolo! Ecco i nostri consigli per ottenere il massimo da questi due giorni di offerte!

Il Prime Day Amazon è finalmente arrivato ed in questo articolo andremo a raccogliere le migliori offerte sui prodotti tecnologici come smartphone e PC, ma non solo. Se volete fare degli acquisti durante questo Prime Day, vi consigliamo di leggere questo articolo per capire quale strategia adottare e non lasciarvi sfuggire nessuna occasione!

Amazon Prime Day 2024: come funziona

Il Prime Day è un evento estivo riservato ai clienti Prime. Accedere alle offerte del 16 e 17 luglio è solo uno dei vantaggi in realtà. L’abbonamento Prime offre numerosi vantaggi, tra cui la consegna in un giorno su milioni di prodotti e in due giorni su molti altri, oltre all’opzione “Prova prima, paga poi”. Include anche l’accesso a Prime Video per film e serie TV, Amazon Music senza pubblicità, una selezione di eBook con Prime Reading e spazio di archiviazione foto illimitato con Photos. Costa 99 euro l’anno, ma c’è un mese di prova gratuita e uno sconto per studenti. Ad ogni modo, oggi ci concentriamo sulle offerte di questi due giorni. Nonostante si possano trovare numerose occasioni, è anche facile incorrere in qualche furbetto. Per evitare truffe, si consiglia di confrontare i prezzi su Google o su tracker di prezzo come Camelcamelcamel, che mostrano l’andamento dei prezzi nel tempo. È utile anche seguire l’evento con calma, fare una lista delle necessità in anticipo e cercare offerte solo su prodotti realmente utili. Noi proveremo a darvi una mano con una serie di articoli dedicati alle migliori offerte!

Le migliori offerte Prime Day Amazon 2024

Anche se varie offerte copriranno diversi giorni attorno all’evento principale, il picco arriverà tra le 00.00 del 16 luglio e le 23.59 del 17 luglio. Saranno disponibili offerte a tempo e a scorte limitate, con alcune accessibili tramite coupon sconto. Le offerte WOW offriranno prezzi molto convenienti, ma di breve durata. In questi due giorni cercheremo di tenervi aggiornati sulle migliori offerte da non perdere, con vari articolo tematici, che potete trovare qui sotto:

E molte altre offerte le trovate nella nostra sezione offerte!