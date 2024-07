Olimpiadi 2024: il programma delle gare

Ecco un’anteprima del programma delle gare delle Olimpiadi 2024, che non solo celebra l’eccellenza sportiva, ma anche l’unità e la diversità culturale

Le Olimpiadi estive del 2024 saranno uno degli eventi sportivi più entusiasmanti e spettacolari della storia. Dal 26 luglio all’11 agosto, atleti da tutto il mondo si sfideranno in 32 discipline, coprendo un totale di 329 eventi. La cerimonia di apertura si terrà il 26 luglio lungo la Senna, con uno spettacolo che metterà in risalto la storia e la cultura francese, oltre a dare il via ufficiale ai giochi. Il 27 luglio, il giorno successivo alla cerimonia, inizieranno le gare di tiro con l’arco e ciclismo su strada, seguite dagli eventi di nuoto e ginnastica artistica, che promettono di attirare milioni di spettatori.

L’atletica leggera, come sempre una delle discipline più attese, inizierà il 2 agosto e si concluderà l’11 agosto. Le gare si svolgeranno presso lo Stade de France, con eventi iconici come i 100 metri, il salto in lungo e il decathlon. Gli sport di squadra come calcio, pallacanestro, pallavolo e rugby a 7 avranno inizio nelle prime giornate dei Giochi. La finale del calcio maschile si terrà il 10 agosto allo Stade de France, mentre la finale femminile si giocherà il 9 agosto.

Olimpiadi 2024: i nuovi sport e la cerimonia di chiusura

Le Olimpiadi di Parigi introdurranno nuove discipline, tra cui il breaking (una forma competitiva di breakdance), che si svolgerà dal 9 all’11 agosto, e lo skateboard, che inizierà il 27 luglio. Questi sport promettono di portare una ventata di freschezza e innovazione. Le competizioni di nuoto si terranno dal 27 luglio al 4 agosto presso il nuovo Centre Aquatique di Saint-Denis. Gli eventi di canottaggio e vela, invece, avranno luogo rispettivamente a Vaires-sur-Marne e a Marsiglia.

La cerimonia di chiusura, prevista per l’11 agosto, sarà un evento straordinario che celebrerà i successi degli atleti e passerà simbolicamente il testimone a Los Angeles, la città ospitante delle Olimpiadi del 2028. Con un programma ricco e variegato, le Olimpiadi di Parigi 2024 offriranno momenti indimenticabili, sottolineando il potere dello sport di unire le persone oltre ogni confine. Sarà un’estate di passione, sfide e trionfi che rimarrà nella memoria di tutti gli appassionati.

Continua a leggere tuttotek.it per non perderti gli ultimi contenuti a tema web e social, ma non solo. Segui tutti gli aggiornamenti!