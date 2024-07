BIOSTAR presenta i suoi nuovi e rivoluzionari sistemi applicativi industriali MS-1315UE/MS-1315URE/MS-1345UE/MS-1345URE. La migliore soluzione plug and play per gli utenti industriali moderni

BIOSTAR, produttore leader di schede madri, schede grafiche e dispositivi di archiviazione, è lieta di presentare i sistemi per applicazioni industriali MS-1315UE/MS-1315URE/MS-1345UE/MS-1345URE. I sistemi MS-1315UE/MS-1315URE/MS-1345UE/MS-1345URE sono soluzioni versatili che offrono due specifiche con processori Intel Raptor Lake SoC Core i3 e i5.

Sono progettati per soddisfare un’ampia gamma di utenti. Tra questi troviamo l’aziende che si occupano di integrazione di sistemi, le macchine AIoT, l’automazione industriale, l’edge computing, l’HMI e le industrie di segnaletica digitale. Garantendo un’adattabilità superiore a qualsiasi requisito specifico.

Dettagli sui nuovi sistemi applicativi industriali di BIOSTAR

Questi sistemi applicativi forniscono piattaforme efficaci per la creazione di CRM SI. Gli utenti possono utilizzare l’efficiente potenza di calcolo che forniscono per gestire senza problemi i contatti dei clienti, la cronologia delle transazioni, i conti e le comunicazioni. I modelli MS-1315UE/MS-1315URE/MS-1345UE/MS-1345URE di BIOSTAR supportano anche diversi processori per le attività di controllo in tempo reale.

Inoltre, includono interfacce per le opzioni di connettività come porte USB, Ethernet e seriali. Queste sono essenziali per il collegamento di periferiche come scanner di codici a barre, stampanti di ricevute e lettori di schede utilizzati nei sistemi POS e kiosk. L’affidabilità, la durata e la stabilità garantiscono la compatibilità con diversi sistemi operativi e offrono slot di espansione per componenti hardware specializzati.

Dotati di processori SoC Intel Raptor Lake all’avanguardia, i sistemi applicativi MS-1315UE/MS-1315URE/MS-1345UE/MS-1345URE vantano un design PC embedded senza ventole per un funzionamento silenzioso. Grazie al supporto per un massimo di 64 GB DDR5 4800 MHz SO-DIMM, a un versatile slot M.2 key-M che supporta PCIe x4 e all’uscita quad-monitor con display 4K, questi sistemi sono progettati per offrire prestazioni eccezionali, garantendo la gestione anche delle attività più impegnative.

Connettività

La doppia LAN Intel da 2,5 GbE e la connessione alla porta COM aggiungono comodità per l’utilizzo di POS o apparecchiature specializzate. Inoltre, sono predisposti per il supporto di schede SIM 4G/5G per dispositivi informatici IoT. Inoltre, i sistemi applicativi industriali BIOSTAR MS-1315UE/MS-1315URE/MS-1345UE/MS-1345URE funzionano come lettori di segnaletica digitale senza ventole. Ospitando CPU Intel Raptor Lake Processor i5/i3 e fornendo un’uscita simultanea a quattro schermi tramite HDMI, DP e Type-C x2 che ne fanno la scelta ideale per le apparecchiature di segnaletica digitale, Consentendo così di distribuire le attività su ogni schermo o di combinarle per una visualizzazione unificata.

E voi? Cosa ne pensate di queste novità targate BIOSTAR ? Fatecelo sapere con un commento qua sotto e continuate a seguirci su tuttotek.it per rimanere aggiornati sulle ultime novità nel mondo della tecnologia (e non solo!).