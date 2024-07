Call of Duty: Black Ops 6, le date dell’early access per la beta

L’early access per la beta sarà simultaneo su tutte le piattaforme: Black Ops 6 segna l’inizio della nuova era Microsoft per Call of Duty

Abbiamo delle date per la beta del multiplayer di Call of Duty: Black Ops 6 e, oltre a confermare l’early access già promesso da Microsoft, quest’anno sancisce anche la fine dell’esclusività a tempo per le piattaforme Sony. In altre parole, dunque, l’utenza PlayStation accederà al periodo di prova del nuovo CoD senza alcun vantaggio rispetto ad altre piattaforme. La conferma viene dal primo episodio del podcast ufficiale dedicato allo sparatutto militaristico di casa Activision, come potete vedere qui sotto. Difficilmente occorrerà ripeterci in fatto di prerequisiti per accedere al test, ma giusto per essere sicuri specificheremo ugualmente quali giocatori godranno di accesso anticipato.

Beta in early access per tutti i giocatori di Call of Duty: Black Ops 6

L’early access sulla versione beta di Call of Duty: Black Ops 6 aprirà le porte su tutte le piattaforme dal 30 agosto al 4 settembre. Questo accesso anticipato è incluso con tutti i preordini del gioco, oltre a fare parte del Game Pass. La fase di prova non va confusa con l’open beta vera e propria, che sarà invece accessibile dal 6 al 9 settembre. Activision ancora non si è sbottonata particolarmente in merito ai contenuti della beta, ma possiamo supporre che il sacco venga gradualmente vuotato nei giorni e nelle settimane a venire. L’appuntamento del day one è invece fissato per il 25 ottobre su Xbox Series X/S, PS5, Xbox One, PS4 e PC. La disponibilità immediata su Game Pass dipende invece dal tipo di iscrizione a vostra disposizione.

