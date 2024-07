WUUM: il brand tech che dice “No need” agli acquisti compulsivi

WUUM, il nuovo brand europeo di smartphone e tablet su Amazon, sfida il consumismo tecnologico con la filosofia “No need”

Un vento nuovo soffia nel panorama tecnologico europeo, portando con sé un messaggio audace: WUUM, il primo brand di smartphone e tablet nato su Amazon, sfida lo status quo del consumismo sfrenato e promuove un approccio più consapevole e responsabile alla tecnologia.

WUUM: la filosofia “No need”, tecnologia per semplificare, non complicare

Il claim “No need” (“non serve”) racchiude l’essenza del brand: la tecnologia deve essere al servizio delle persone, facilitando la loro vita senza creare falsi bisogni o spingere all’acquisto compulsivo dell’ultimo modello. WUUM si rivolge a chi cerca soluzioni concrete e intuitive, non status symbol effimeri.

Lunga vita ai dispositivi: riparabilità, assistenza e anima europea

Il brand si impegna a prolungare il ciclo di vita dei propri dispositivi, garantendo un elevato indice di riparabilità e un servizio di assistenza tecnica di prossimità e di alta qualità. Un’anima europea che si traduce in prodotti durevoli e un’esperienza utente senza complicazioni.

WUUM: un catalogo essenziale per esigenze reali

Il catalogo WUUM, disponibile in esclusiva su Amazon, si concentra su smartphone e tablet essenziali, progettati per soddisfare le esigenze quotidiane senza fronzoli:

WUUM S PRO: lo smartphone potente e affidabile, già disponibile a € 169,90

lo smartphone potente e affidabile, già disponibile a € 169,90 WUUM T: il tablet versatile per lavoro e svago, già disponibile a € 169,90

il tablet versatile per lavoro e svago, già disponibile a € 169,90 WUUM S: lo smartphone essenziale per chi cerca semplicità, disponibile da metà luglio a € 119,90

lo smartphone essenziale per chi cerca semplicità, disponibile da metà luglio a € 119,90 WUUM T FUN: il tablet divertente e colorato per tutta la famiglia, già disponibile a € 119,90

Il futuro della tecnologia è responsabile

WUUM rappresenta una nuova era nel mondo tech, in cui la sostenibilità e la consapevolezza del consumatore sono al centro. Un brand che invita a riflettere sulla reale necessità di nuovi prodotti e a scegliere soluzioni tecnologiche che durino nel tempo.

Irene Manterola, Direttore Marketing, afferma: “Chi ha detto che abbiamo bisogno dell’ultimo dispositivo sul mercato per essere felici? WUUM vuole rivoluzionare il mondo tech con un messaggio chiaro: la tecnologia deve semplificarci la vita, non complicarla. Un brand innovativo e diretto, per chi vive in modo responsabile il presente.”

