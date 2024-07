The Killer: ecco il trailer del reboot diretto da John Woo

John Woo ha diretto un reboot del suo stesso originale del 1989 The Killer: ecco il trailer con un cast tutto nuovo

Diretto da regista nel 1989, quando il cinema di Hong Kong era all’apice, il The Killer originale è un capolavoro ancora sconvolgente, che ora Woo ha rifatto negli USA con un nuovo, imprevedibile cast. John Woo è uno dei grandi maestri del cinema d’azione, e non solo. Il suo capolavoro, un film che si intitola The Killer, e che Woo ha girato a Hong Kong nel 1989 con Chow Yun-fat, Danny Lee e Sally Ye, ne è ancora oggi la grande dimostrazione, nel suo intreccio sorprendente e irresistibile tra action, noir e melodramma.

Purtroppo al momento The Killer non è disponibile su nessuna piattaforma, ma chissà che, invece, non arrivi presto anche da noi il lungamente atteso remake in lingua inglese che Woo ha girato a Parigi, con una nuova produzione e un cast davvero sorprendente.

The Killer: ecco il trailer del reboot di John Woo

Il nuovo The Killer accredita come sceneggiatori Brian Helgeland, Josh Campbell e Matt Stuecken, ma l’essenza della trama rimane quella dell’originale: quella animata da un sicario infallibile, una ragazza cieca che doveva essere sua vittima e che invece diviene la sua protetta, un poliziotto che finisce sulle sue tracce e finirà per stringere con lui una singolare alleanza.

Se nell’originale il killer era Chow Yun-fat, ora il ruolo è stato virato al femminile, e a interpretarlo c’è Nathalie Emmanuel. La vittima non vittima è Diana Silvers, il poliziotto Omar Sy. Nel cast però c’è spazio anche per Sam Worthington, Saïd Taghmaoui e il grande Eric Cantona. Il nuovo The Killer debutterà negli USA in streaming su Peacock il 23 agosto. Questo è il suo primo trailer ufficiale, ricchissimo di azione spettacolare, double gun action e con anche le immancabili colombe. Speriamo di potervi annunciare quanto prima una data di distribuzione in Italia.

