GP d’Ungheria: la scelta delle mescole da parte di Pirelli

Pirelli ha annunciato le gomme che verranno utilizzate per il GP d’Ungheria, che si terrà questo fine settimana all’Hungaroring. La scelta è la stessa del 2023, con le tre mescole più morbide della gamma: C3 come Hard, C4 come Medium e C5 come Soft.

L’Hungaroring è un circuito tortuoso e corto, con un solo vero rettilineo, che richiede un’elevata trazione e mette a dura prova le gomme, soprattutto con le alte temperature previste per il weekend. Il degrado delle gomme può essere elevato, e il surriscaldamento è un rischio, soprattutto in qualifica, dove è fondamentale arrivare alle ultime curve con ancora grip. Quest’anno, inoltre, l’asfalto potrebbe essere più scivoloso del solito a causa dei lavori di ristrutturazione dell’impianto, che hanno avuto luogo durante la lunga pausa invernale. Per questo motivo, Pirelli teme il graining, ovvero la formazione di granelli sulla superficie della gomma, soprattutto nelle prime sessioni.

The Hungaroring is very twisty with only one real straight that includes the start-finish line. It provides the most likely, if not the only, overtaking opportunity. There are 14 corners, six to the left and eight to the right, some of them being 180° turns. #HungarianGP #F1 pic.twitter.com/eo8YgB6Nl1

— Pirelli Motorsport (@pirellisport) July 15, 2024