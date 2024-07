EA Sports FC 25: svelata la copertina ufficiale della Ultimate Edition

La copertina dell’Ultimate Edition di EA Sports FC 25 è stata finalmente rivelata: scopriamola insieme in questo articolo dedicato

La copertina della Ultimate Edition di EA Sports FC 25 è stata finalmente svelata e vede la presenza di un grande campione italiano e del nostro calcio. La presenza di Gianluigi Buffon sulla copertina di EA Sports FC 25 Ultimate Edition rappresenta, infatti, un omaggio a uno dei più grandi portieri della storia del calcio. Con una carriera lunga quasi tre decenni, Buffon ha ridefinito il ruolo del portiere.

La sua bacheca di trofei parla da sola: una Coppa del Mondo con l’Italia nel 2006, 10 titoli in Serie A e innumerevoli riconoscimenti individuali. La presenza di Buffon sulla copertina della Ultimate Edition non è solo un tributo al suo straordinario passato, ma anche un riconoscimento del suo impatto indelebile sul gioco, che ha ispirato generazioni di portieri e tifosi in tutto il mondo. E questo è un indizio, tra le altre cose, alla sua presenza come “Icon” nella modalità Ultimate Team.

Le parole di Buffon… non è, però, l’unico presenta sulla copertina dell’Ultimate Edition di EA Sports FC 25

Buffon ha dichiarato:

Apparire sulla copertina di EA Sports FC 25 Ultimate Edition è come entrare in un campo dove convergono passato, presente e futuro del calcio. Nel corso della mia carriera, ho avuto il privilegio di assistere in prima persona all’evoluzione del gioco. Ora, condividere questa copertina con stelle nascenti e leggende, mi ricorda che nel calcio ogni generazione lascia il suo segno e ispira quella successiva. Questo gioco, come il nostro sport, è un ponte che collega la passione intramontabile che ci guida tutti.

Oltre a Buffon sulla copertina sono presenti anche Jude Bellingham, Zinedine Zidane, Aitana Bonmantì e David Beckham, a completare un team niente male di grandi campioni del calcio di oggi e di ieri.

