Clarkson, Hammond e May chiudono i battenti dopo 21 anni

Dopo più di due decenni di collaborazione televisiva, lo storico trio di conduttori composto da Jeremy Clarkson, Richard Hammond e James May ha deciso di separarsi

La notizia che ha scosso il mondo degli appassionati di auto è ormai conclamata: Jeremy Clarkson, Richard Hammond e James May hanno deciso di sciogliere la loro società di produzione, la W. Chump and Sons, dopo ben 21 anni di collaborazione. Un sodalizio che ha dato vita a programmi iconici come Top Gear e The Grand Tour, conquistando il cuore di milioni di telespettatori in tutto il mondo con il loro umorismo caustico, le sfide automobilistiche e le continue liti.

W. Chump and Sons, la società di produzione da loro fondata 21 anni fa e dietro al successo di show leggendari come Top Gear e The Grand Tour, è stata dichiarata in liquidazione. I motivi della separazione non sono stati resi noti, ma come ha dichiarato lo stesso Clarkson al Daily Mail, pare che la decisione sia maturata nel corso di un incontro in cui “tutti hanno alzato le mani al cielo”. Una scelta che coglie abbastanza di sorpresa tutti i fan, basti pensare che la loro società nell’ultimo bilancio indicava un fatturato annuo di 6 milioni di sterline e un attivo di 3,8 milioni di sterline.

Clarkson, Hammond e May: un fantastico viaggio tra risate e motori

La loro avventura insieme è iniziata nel 2003 con Top Gear, trasformandoli in icone televisive a livello globale. Tra gag in studio, il misterioso Stig e folli sfide automobilistiche, il trio ha conquistato il pubblico con il loro umorismo caustico, la loro passione per i motori e la loro innegabile complicità. Dopo l’addio di Clarkson dalla BBC nel 2015, seguito da Hammond e May, il trio ha trovato una nuova casa su Amazon Prime Video con “The Grand Tour”. Continuando a deliziare i fan con le loro avventure in giro per il mondo, hanno dimostrato ancora una volta il loro talento e la loro capacità di reinventarsi.

Nonostante la tristezza per la fine di un’epoca, resta la consapevolezza di aver vissuto 21 anni di emozioni e divertimento grazie a questi tre straordinari conduttori. Il loro contributo al mondo della televisione automobilistica è innegabile e la loro eredità rimarrà impressa per sempre nei cuori degli appassionati.

Cosa riserverà il futuro a Clarkson, Hammond e May? Per ora non è dato saperlo. Sicuramente, però, il loro talento e la loro creatività non tarderanno a trovare nuove strade per esprimersi, continuando a regalare grandi emozioni al pubblico. Per saperne di più dal mondo dei motori e non solo, continuate a seguirci su tuttotek.it.