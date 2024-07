Nobody Wants to Die: requisiti minimi e consigliati su PC

Nessuno vuole morire di frustrazione per un PC incapace di reggere il passo: ecco i requisiti minimi e consigliati per Nobody Wants to Die

Ora che Nobody Wants to Die è veramente dietro l’angolo (domani), è bene sapere quali siano i requisiti per la versione PC. Come minimo, vi occorrerà un Intel Core I3-8100 o una AMND Ryzen 5 2600X con 8 GB di RAM. In aggiunta, è bene procurarsi per tempo una scheda NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti o un Intel Arc A770. Gli sviluppatori hanno confermato che il gioco supporterà NVIDIA DLSS già dal day one. Per chi non lo sapesse, il gioco si pone come una sorta di mistura tra Blade Runner, Observer e la modalità Detective dell’amatissima trilogia di Batman: Arkham. Il gioco fa uso di Unreal Engine 5, ma non si sa ancora nulla del supporto di Nanite o Lumen. Vi lasciamo al trailer.

I requisiti minimi e consigliati per Nobody Wants to Die su PC

In Nobody Wants to Die, venire incontro ai requisiti minimi su PC (o no, se giocate su console) vi metterà nei panni di James Karra. Il detective della divisione omicidi è in cerca di un serial killer che sta bersagliando l’elite della città. Controllerete il tempo per indagare sulla scena del crimine e ricreare ciascun delitto. Ciò detto, ecco quali setup si aspettano PLAION e Critical Hit Games dai giocatori armati di mouse e tastiera. A voi!

Requisiti… minimi consigliati Processore e sistema operativo 64 bit 64 bit Sistema operativo (specifico) Windows 10 (64 bit) Windows 10 (64 bit) Processore Intel Core I3-8100 o AMD Ryzen 5 2600X Intel Core i5-10400 o AMD Ryzen 5 3600 Memoria RAM 8 GB 16 GB Scheda grafica NVIDIA GeForce GTX 1660 Super o AMD Radeon RX VEGA 56 or Intel Arc A750 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti o AMD Radeon RX 6750 XT or Intel Arc A770 DirectX Versione 12 Versione 12 Spazio libero 30 GB 30 GB

Ora sta a voi dirci la vostra: il vostro computer sarà all’altezza? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek.it per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.