Citadel: Diana, la data di uscita della serie Prime Video con Matilda De Angelis

Conosciamo insieme la data di uscita della serie TV Citadel: Diana su Prime Video, una storia di spionaggio con protagonista Matilda De Angelis

L’attesa per il debutto di “Citadel: Diana” su Prime Video sta finalmente terminando, perché è stata svelata la data di uscita. La serie di spionaggio, prodotta dai Fratelli Russo tramite la loro compagnia AGBO, in collaborazione con Cattleya e Amazon MGM Studios, sarà disponibile in streaming a partire dal 10 ottobre. Questo progetto, composto da sei episodi, vede come protagonista l’attrice Matilda De Angelis ed è distribuito in esclusiva mondiale su Prime Video. “Citadel: Diana” è ambientata a Milano nel 2030, otto anni dopo la distruzione dell’agenzia di spionaggio indipendente Citadel ad opera della potente organizzazione rivale, Manticore. La serie segue le vicende di Diana Cavalieri (Matilda De Angelis), una spia di Citadel sotto copertura, rimasta sola e infiltrata tra le fila nemiche di Manticore. Diana si trova intrappolata e, per riuscire a fuggire e scomparire definitivamente, deve fare affidamento su un alleato inaspettato, Edo Zani (Lorenzo Cervasio), l’erede di Manticore Italia e figlio del capo dell’organizzazione, Ettore Zani (Maurizio Lombardi), che è in lotta per la supremazia contro altre famiglie europee.

Cast, produzione e squadra creativa di Citadel: Diana

Il cast internazionale della serie include anche Julia Piaton, Thekla Reuten, Giordana Faggiano, Daniele Paoloni, Bernhard Schütz e Filippo Nigro. La serie è stata diretta da Arnaldo Catinari e sviluppata da Alessandro Fabbri, che ha ricoperto anche il ruolo di head writer, collaborando alla sceneggiatura con Ilaria Bernardini, Gianluca Bernardini, Laura Colella e Giordana Mari. “Citadel: Diana” è prodotta da Cattleya, parte di ITV Studios, insieme ad Amazon MGM Studios, con il sostegno del Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo.

Gina Gardini è la showrunner ed executive producer della serie, affiancata da Riccardo Tozzi, Marco Chimenz, Giovanni Stabilini ed Emanuele Savoini nel ruolo di executive producers. Anche Anthony Russo, Joe Russo, Angela Russo-Otstot, Scott Nemes di AGBO e David Weil (Hunters) sono executive producers di “Citadel: Diana” e delle altre serie all’interno dell’universo di Citadel. I fratelli Russo hanno dichiarato che con “Citadel: Diana” si è creato qualcosa di unico nel panorama televisivo, promettendo una serie che combina azione, intrigo e una narrazione avvincente.

Continua a leggere tuttotek.it per non perderti gli ultimi contenuti dal mondo del cinema e delle serie TV, ma non solo. Segui tutti gli aggiornamenti!

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere?

Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 5,99 euro al mese su questa pagina.

Hai già un abbonamento a Disney+? Scopri nuovi contenuti su Apple TV, Now TV o Prime Video.

Bonus: come avere un abbonamento alle piattaforme streaming e risparmiare

Esistono alcuni servizi che consentono di condividere l’account delle migliori piattaforme streaming (Netflix, Prime Video, Disney Plus, NOW TV, Paramount Plus, ecc.) con altre persone e duqnue di risparmiare sugli abbonamenti, parliamo di GamsGo e GoSplit. Grazie a GamsGo e GoSplit è possibile acquistare, ad un prezzo irrisorio, un abbonamento condiviso con altri utenti in maniera facile, veloce e sicura.