Olimpiadi di Parigi 2024: gli atleti italiani da tenere d’occhio

Una panoramica degli atleti italiani favoriti alle Olimpiadi di Parigi 2024 nelle diverse discipline, ognuno con una storia di successo e determinazione che li rende protagonisti attesi dei prossimi Giochi Olimpici

Alle Olimpiadi di Parigi 2024, l’Italia schiera una squadra di atleti straordinari, che gareggeranno per dare il massimo e puntare al podio. Tra loro ci sono campioni olimpici e giovani sportivi, già protagonisti di competizioni in cui è emerso il loro valore. Neo vincitore della medaglia d’oro nei 100 metri agli Europei di atletica di Roma, Marcell Jacobs è uno dei favoriti per l’oro nei 100 metri a Parigi 2024. Campione olimpico in carica e recordman europeo, la sua progressione e potenza lo rendono uno degli sprinter più temuti a livello mondiale. Massimo Stano, campione olimpico in carica della 20 km, vuole difendere il titolo nonostante un recente infortunio al piede. La sua eccellente tecnica di marcia e la capacità di mantenere un ritmo sostenuto lo rendono un avversario molto difficile da battere. Dopo l’oro agli Europei di Roma e a Tokyo 2020, Antonella Palmisano è una delle atlete più forti nella 20 km di marcia e favorita per le Olimpiadi di Parigi 2024.

Atleti italiani favoriti alle Olimpiadi di Parigi 2024

Gianmarco Tamberi, campione europeo, mondiale e olimpico in carica. Il “Gimbo” è l’atleta da tenere d’occhio per la medaglia d’oro nel salto in alto. Filippo Ganna è tra i favoriti nella cronometro maschile per Parigi 2024. Con quattro titoli mondiali consecutivi e un oro ai Mondiali su pista, Ganna punta a una nuova affermazione olimpica. Campione olimpico in carica, Gregorio Paltrinieri è il favorito nella 10 km di nuoto in acque libere. Con l’oro agli Europei di Belgrado, ha tutte le carte in regola per difendere il titolo in Francia.

Jannik Sinner, giovane talento altoatesino, è tra i favoriti nel tennis per Parigi 2024. Ha scalato rapidamente la classifica ATP, vincendo tornei importanti e battendo avversari di alto livello. Irma Testa, bronzo a Tokyo 2020 e campionessa del mondo 2023 nei pesi piuma, punta a superare il risultato olimpico precedente. Medaglia d’oro a Tokyo 2020, Vito Dell’Aquila è il favorito nella categoria -58 kg di taekwondo, forte anche dell’oro agli Europei 2024 di Belgrado.

