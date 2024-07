Avengers 5: lo sceneggiatore abbandona il progetto

Avengers 5 subisce una ennesima battuta d’arresto per l’uscita: lo sceneggiatore Michael Waldron abbandona il progetto

Sembra che il prossimo film dei Vendicatori dei Marvel Studios abbia subito un’altra battuta d’arresto: una nuova voce sostiene che lo sceneggiatore Michael Waldron abbia lasciato il progetto. In passato Waldron ha lavorato all’ottimo Loki, Doctor Strange nel Multiverso della Follia e ad Avengers: Secret Wars, ma sembra che la sua strada con la Marvel si sia interrotta.

Dall’ultimo film sugli Avengers, uscito ormai nel lontano 2019, il Marvel Cinematic Universe ha faticato non poco nel tentativo di riportare i propri eroi al centro di una nuova avventura corale all’altezza delle aspettative dei fan. Mentre la storia è stata aggiustata in itinere per via del processo a Jonathan Majors, attore che secondo i piani avrebbe dovuto interpretare la parte del Main Villain, Kang il conquistatore, nuovi problemi di produzione hanno rallentato la lavorazione di Avengers 5.

Avengers 5: senza regista e titolo, dopo l’antagonista lascia la nave anche lo sceneggiatore

Secondo quanto riportano oggi numerose testate statunitensi, lo sceneggiatore Michael Waldron avrebbe infatti abbandonato il progetto, segnando solo l’ultima di una lunga sequenza di battute d’arresto. Il film, senza titolo dopo l’abbandono dell’iniziale The Kang Dynasty, non ha ancora un regista.

Da Endgame, ultimo film con gli Avengers al completo, l’MCU fatica a ritrovare il guizzo che gli ha garantito 10 anni di dominio assoluto del box office, a tal punto da convincere Disney a cambiare strategia, riducendo il numero di film distribuiti ogni anno. Nel 2024 ad esempio ne uscirà solo uno, Deadpool e Wolverine, su cui i Marvel Studios scommettono molto. Proprio il regista di quest’ultimo titolo, Shawn Levy, sembrerebbe in lizza per dirigere il nuovo Avengers. Comunque non possono che attenderci nuovi aggiornamenti per un progetto a lungo ventilato e che pertanto non sarà probabilmente cancellato dalla programmazione.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere?

Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 5,99 euro al mese su questa pagina.

Hai già un abbonamento a Disney+? Scopri nuovi contenuti su Apple TV, Now TV o Prime Video.

Bonus: come avere un abbonamento alle piattaforme streaming e risparmiare

Esistono alcuni servizi che consentono di condividere l’account delle migliori piattaforme streaming (Netflix, Prime Video, Disney Plus, NOW TV, Paramount Plus, ecc.) con altre persone e duqnue di risparmiare sugli abbonamenti, parliamo di GamsGo e GoSplit. Grazie a GamsGo e GoSplit è possibile acquistare, ad un prezzo irrisorio, un abbonamento condiviso con altri utenti in maniera facile, veloce e sicura.