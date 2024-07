Audi A5 al debutto: addio alla A4 dopo 30 anni

La nuova Audi A5 al debutto sostituisce la storica A4 dopo 30 anni, riservando i numeri dispari ai modelli termici e quelli pari alle elettriche. Novità in stile, interni e motori

La nuova Audi A5 segna una rivoluzione per la Casa dei quattro anelli, non tanto per innovazioni meccaniche o stilistiche, ma perché sostituisce l’Audi A4 dopo 30 anni di servizio. Audi ha deciso di riservare i numeri dispari per i modelli a motore termico e quelli pari per le auto elettriche. Così, la nuova Audi A5, disponibile in versione berlina e station wagon, prende il posto della A4, con alcune significative novità. Le Audi A5 e A5 Avant 2024 sono più lunghe di 67 mm rispetto ai modelli precedenti, con una lunghezza totale di 4,82 metri e un passo di 2,9 metri. Il design presenta una griglia single frame più piatta e larga, e luci posteriori a OLED nelle versioni più ricche, offrendo diverse animazioni e un risparmio energetico. Gli interni sono il punto focale della nuova A5, con un display OLED curvo da 11,9″ per la strumentazione digitale e un infotainment da 14,5″. Audi ha migliorato significativamente la qualità dei materiali e dell’integrazione degli schermi. Nuove dotazioni includono la regolazione elettrica del volante, un ampio tetto in vetro e un sistema audio Bang&Olufsen 3D. Il passo allungato offre più spazio per i passeggeri posteriori, mentre la capacità del bagagliaio varia da 476 a 1.424 litri per la station wagon e da 445 a 1.299 litri per la berlina, limitata dalla batteria da 48 volt delle unità MHEV Plus.

Debutto Audi A5: disponibilità motori e prezzi

La nuova motorizzazione ibrida MHEV Plus, simile a un full hybrid, include una batteria al litio-ferro-fosfato da 48 volt e un generatore di avviamento a cinghia. Disponibile nei motori 2.0 TFSI da 204 CV, 2.0 TDI da 204 CV e 3.0 V6 TFSI da 367 CV, questo sistema aumenta la potenza e riduce le emissioni. Il nuovo 2.0 TFSI da 150 CV è l’unico senza elettrificazione. Tutti i motori sono abbinati a un cambio automatico doppia frizione a 7 rapporti. Le varianti future includeranno due powertrain plug-in con autonomie elettriche superiori a 100 km.

I modelli Audi A5, A5 Avant, S5 e S5 Avant saranno ordinabili a breve, con un lancio sul mercato previsto per novembre 2024. Il prezzo di partenza in Germania per la berlina entry level con il motore 2.0 benzina da 150 CV sarà di 45.200 euro, mentre la A5 Avant costerà circa 1.000 euro in più.

