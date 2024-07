Amazon Prime Day: scopri le offerte Gillette Labs, King C e Venus

Torna l’appuntamento con gli Amazon Prime Day: pronti a scoprire tutte le strepitose offerte targate Gillette Labs, King C e Venus

Dal 16 al 17 luglio, gli attesi Amazon Prime Days offrono due giorni di promozioni dedicate agli abbonati Prime. Tra le numerose offerte, spiccano i prodotti Gillette pensati per uomini e donne, ideali per la cura personale durante l’estate. Sia che tu voglia migliorare la tua rasatura con Gillette Labs, curare la barba con King C., o prenderti cura della pelle con Venus, i prodotti Gillette soddisfano ogni esigenza. Di seguito riportate tutte le offerte nel dettaglio

Dettagli sulle offerte Gillette per i Prime Day di Amazon

Approfitta degli Amazon Prime Days per ottenere tantissimi prodotti di alta qualità a prezzi imbattibili! Come il nuovo rasoio Gillette Labs, dotato di una barra integrata che rimuove le impurità della pelle prima della rasatura. Con la tecnologia FlexDisc e 5 lame affilate, garantisce una rasatura confortevole e aderente. La base magnetica permette di mantenere il rasoio in posizione verticale, asciutto e pronto all’uso. Include anche 5 lamette di ricambio. Disponibile a un prezzo speciale durante gli Amazon Prime Days.

Il regolabarba King C. Gillette PRO offre un selettore di precisione con 40 impostazioni di lunghezza e 2 pettini regolatori. Le lame affilate di lunga durata permettono un utilizzo fino a 80 minuti per ogni ricarica. Completamente lavabile sotto l’acqua corrente, è ideale per la cura della barba sia corta che lunga. Approfitta delle offerte Prime Days per garantirti questo prodotto versatile.

King C. Gillette kit per la barba perfetta. Questo set regalo è perfetto per una barba pulita e liscia, ideale per barbe corte e lunghe. Il kit include un detergente 3 in 1 per barba, viso e capelli, un balsamo barba e un pettine regolatore di lunghezza, tutto racchiuso in una pratica pochette.

King C. Gillette Kit BALSAMO BARBA, DETERGENTE VISO UOMO, PETTINE BARBA, Confezione IDEA REGALO, Set Barba Uomo PROFESSIONALE BARBA LUNGA O CORTA, NON IMPORTA: Questo kit è ottimo per qualsiasi tipo di barba, sia che tu abbia una barba lunga e folta o una barba corta e precisa

I prodotti Venus

Il rasoio Deluxe Smooth Swirl di Venus è dotato di Flexi Ball per raggiungere i punti più difficili, con 5 lame rivestite di diamante e tecnologia SkinCushion per prevenire le irritazioni. L’offerta include 9 lamette di ricambio, perfette per mantenere la pelle liscia e senza irritazioni.

Il rasoio Venus Deluxe Smooth Sensitive è pensato per la pelle sensibile, con 5 lame e una striscia SkinElixir per protezione. L’offerta include anche 9 lamette di ricambio, garantendo una depilazione duratura e confortevole.

