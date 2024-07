Tramite comunicato stampa, Eagle Pictures ha svelato tutte le novità in uscita home video di agosto 2024: scopriamo insieme tutti i dettagli in questo articolo dedicato

Il caldo torrido ci sta togliendo ogni voglia di vivere, ma il nuovo trailer di Capitan America ci ha ridato quella carica giusta da poter sopravvivere ancora qualche settimana. Sicuramente fino a quando Eagle Pictures non butterà fuori le uscite in home video per il prossimo mese: scopriamole insieme, in questo articolo dedicato.

Cattiverie a domicilio | Eagle Pictures: le uscite in Home Video di Agosto 2024!

L’offerta si apre il 1° agosto con “Cattiverie a domicilio“, diretto da Thea Sharrock. Questo film è una black comedy esilarante e basata su una storia vera che ha ricevuto lodi sia dal pubblico che dalla critica. Olivia Colman, premiata con l’Oscar, interpreta Edith Swan, una vicina di casa profondamente conservatrice, mentre Jessie Buckley è Rose Gooding, una turbolenta migrante irlandese. Ambientato nell’Inghilterra degli anni ’20, il film narra le vicende di una piccola cittadina sconvolta da uno scandalo di lettere anonime piene di parolacce e battute esilaranti. Rose viene accusata di essere l’autrice delle lettere, ma l’indagine guidata dall’agente di polizia Gladys Moss (interpretata da Anjana Vasan) rivela che le cose potrebbero non essere come sembrano.

La zona d’interesse | Eagle Pictures: le uscite in Home Video di Agosto 2024!

A partire dal 28 agosto, sarà disponibile “La zona d’interesse“, il nuovo film di Jonathan Glazer. Questo adattamento cinematografico del romanzo omonimo di Martin Amis è stato presentato in concorso al Festival di Cannes 2023 e ha vinto gli Oscar per il miglior film internazionale e il miglior sonoro. Il film racconta la storia di Rudolf Höss, il comandante del campo di concentramento di Auschwitz, e della sua famiglia che cerca di costruire una vita perfetta accanto al campo stesso. Le edizioni Home Video di questo film saranno disponibili in DVD, Blu-ray e una speciale Steelbook 4K, arricchita da un booklet da collezione e contenuti extra esclusivi.

Garfield: una missione gustosa | Eagle Pictures: le uscite in Home Video di Agosto 2024!

Sempre dal 28 agosto, gli appassionati di animazione potranno godersi “Garfield: una missione gustosa”. Questo nuovo capitolo vede il celebre gatto creato da Jim Davis, noto per il suo odio per i lunedì e l’amore per le lasagne, affrontare un’avventura insieme al suo amico canino Odie e al padre ritrovato, Vic. Dopo un incontro inaspettato con Vic, un trasandato gatto di strada, Garfield e Odie si trovano coinvolti in una divertente e pericolosa rapina, abbandonando temporaneamente la loro vita comoda.

Buona visione!

E questo è quanto per le uscite in Home Video di Eagle Pictures per il mese di agosto 2024. Fateci sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti e restate sintonizzati con noi di tuttotek.it per tutte le news a tema cinema e serie TV!

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere?

Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 5,99 euro al mese su questa pagina.

Hai già un abbonamento a Disney+? Scopri nuovi contenuti su Apple TV, Now TV o Prime Video.

Bonus: come avere un abbonamento alle piattaforme streaming e risparmiare

Esistono alcuni servizi che consentono di condividere l’account delle migliori piattaforme streaming (Netflix, Prime Video, Disney Plus, NOW TV, Paramount Plus, ecc.) con altre persone e duqnue di risparmiare sugli abbonamenti, parliamo di GamsGo e GoSplit. Grazie a GamsGo e GoSplit è possibile acquistare, ad un prezzo irrisorio, un abbonamento condiviso con altri utenti in maniera facile, veloce e sicura.