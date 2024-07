Offerte Amazon Prime Day 2024: tutte le novità di Shark

Offerte Amazon Prime Day 2024 di Shark: nuovi robot aspirapolvere e strumenti per la cura dei capelli

In occasione degli Amazon Prime Days, Shark propone quest’anno delle offerte imperdibili. Come gli sconti presenti sul nuovissimo Robot Aspirapolvere Shark PowerDetect. O ancora, le offerte sull’aspirapolvere verticale Shark Classic Anti Hair Wrap e l’aspirapolvere senza fili Shark Stratos Pet Pro con tecnologia Anti Hair Wrap. Tutti questi modelli sono dotati di tecnologia anti-allergene, ideale per chi cerca una pulizia efficiente e salutare. Di seguito, ulteriori dettagli su ciascun prodotto Shark incluso nelle offerte Amazon Prime Day.

Dettagli sulle favolose offerte di Shark per l’Amazon Prime Day

Tra le promozioni figurano anche lo smacchiatore Shark StainStriker Stain & Spot Cleaner e l’aspirapolvere Shark CarpetXpert Deep Carpet. Strumenti perfetti per rinnovare i tappeti e mantenerli impeccabili durante l’estate. Per completare la cura della casa, non perdere l’occasione di migliorare la tua acconciatura con l’asciugacapelli 5 in 1 Shark SpeedStyle. Disponibile nell’esclusiva colorazione Black & Copper pensata per Amazon. Approfitta delle offerte Shark durante gli Amazon Prime Days il 16 e 17 luglio 2024. Le promozioni sono valide fino a esaurimento scorte.

Robot Aspirapovere Shark PowerDetect con autosvuotamento, di colore bianco in esclusiva Amazon;

Smacchiatore Shark Stain Striker PX200EUCP – ESCLUSIVA AMAZON

Aspirapolvere Senza Fili Shark Stratos Pet Pro con Anti Hair Wrap Plus, Clean Sense IQ e tecnologia anti odori, Car Kit, batteria rimuovibile da 60 minuti, 3 accessori IZ400EUTBK – ESCLUSIVA AMAZON

Shark SpeedStyle Asciugacapelli a Ioni e RapidGloss Finisher HD353BKEU- AMAZON EXCLUSIVE

