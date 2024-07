Lancia Ypsilon HF: svelata la data di uscita

La Lancia Ypsilon HF si prepara a rivoluzionare il panorama delle vetture cittadine con un’inedita propulsione elettrica, intanto è stata svelata la data di uscita

Svelata la data di uscita della prossima compatta del marchio Lancia: arriva a maggio 2025 la nuova Lancia Ypsilon HF. Una versione ad alte prestazioni della compatta italiana, dotata di motore elettrico da 280 CV e capace di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 5,8 secondi. L’annuncio è giunto direttamente dal CEO del marchio, Luca Napolitano, che ha commentato:

Stiamo davvero preparando il terreno per il prossimo capitolo del nostro Rinascimento!

In concomitanza con l’arrivo imminente della nuova Lancia Ypsilon ordinabile in concessionaria, Eugenio Franzetti, Direttore di Lancia Corse HF, sta lavorando intensamente al rilancio del marchio nei rally. Mentre il leggendario pilota Miki Biasion ha condiviso le sue esperienze alla guida della Lancia Ypsilon Rally 4 HF e della nuova Ypsilon. Il due volte campione del mondo di Rally ha dichiarato:

Le prime sensazioni sono decisamente eccellenti. Abbiamo ottimizzato numerosi parametri: risposta del motore con diverse mappature, aderenza e tenuta di strada attraverso regolazioni alle molle e agli ammortizzatori, miglioramento del sistema frenante e reattività del cambio con nuovi rapporti. È un onore contribuire allo sviluppo di Ypsilon Rally 4 HF e della nuova Lancia Ypsilon HF, entrambi modelli cruciali nel piano di rinascita di Lancia.

Lancia Ypsilon Rally 4 HF: Il ritorno nei Rally

La Lancia Ypsilon Rally 4 HF è pronta per il suo ritorno ufficiale nel mondo dei rally in Italia nel 2025, gareggiando nella categoria Rally 4. Equipaggiata con trazione anteriore, cambio meccanico a 5 marce e differenziale autobloccante meccanico, monta un motore 1,2 litri turbo a 3 cilindri e 4 valvole per cilindro capace di sviluppare 212 CV. Il pilota ha parlato così della nuova Ypsilon:



È un’auto cittadina estremamente agile e maneggevole, che garantisce divertimento anche a un pilota di rally come me. Mostra grande prontezza di risposta in partenza e offre ottimo comfort acustico grazie al pacchetto di insonorizzazione specificamente sviluppato per un ambiente interno tipicamente Lancia, sempre accogliente in qualsiasi condizione e su qualsiasi tipo di strada.

La Ypsilon HF rappresenta un passo importante nel rinascimento del marchio Lancia, che punta al ritorno ai vertici del settore automobilistico. L'arrivo di questa nuova versione ad alte prestazioni, unita al ritorno nel mondo dei rally, è un segnale forte della volontà di Lancia di riconquistare il cuore degli appassionati.