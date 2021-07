Eagle Pictures: le uscite in home video di luglio 2021

Eagle Pictures annuncia le uscite in home video per il mese di luglio 2021. Scopriamo insieme tutti i titoli

L’estate di Eagle Pictures comincia all’insegna di grandi emozioni grazie alle novità Home Video di luglio 2021.

Dal 7 luglio disponibile in Home Video The nest-L’inganno , appassionante thriller di Sean Durkin, regista dell’acclamato horror La Fuga di Martha, edito in formato DVD. Protagonisti le star Jude Law, Carrie Coon e Oona Roche, in un film avvincente ambientato nell’Inghilterra anni ’80. Spinto dal boom economico e dalla continua ricerca di lasciare il segno nel mondo della finanza, Rory (Jude Law) lascia l’America per trasferirsi a Londra in una sontuosa villa di campagna con la sua famiglia, dove anche la moglie Allison (Carrie Coon) potrà finalmente coronare il suo grande sogno: aprire un proprio maneggio e dedicarsi all’equitazione. Il cambiamento radicale trova però la coppia del tutto impreparata, e la crisi, sottotraccia da molto tempo, esplode improvvisamente, mettendo a rischio il futuro della famiglia.

Il 14 luglio sarà la volta dell’emozionante Ricomincio da te di Drake Doremus, edito sempre in formato DVD. Protagonista Shailene Woodley, star della saga Divergent e della serie tv Big Little Lies, qui nel ruolo di una trentenne che, tra gioie e dolori, è alla ricerca del suo posto nel mondo. Al suo fianco l’attore Sebastian Stan, noto per l’interpretazione del ruolo di Bucky Barnes/Winter Soldier nei film dell’Universo Marvel e nella serie televisiva Gossip Girl. La trentenne Daphne (Shailene Woodley) è alle prese con un bilancio della sua vita, dopo la fine di una relazione tormentata. A una festa incontra due uomini affascinanti e completamente opposti, nonché migliori amici: Frank (Sebastian Stan) il classico “cattivo ragazzo” bello e inaffidabile, e Jack (Jamie Dornan), equilibrato e sensibile. Daphne si lascia ammaliare da entrambi, intrecciando relazioni amorose totalmente distinte che le permetteranno di (ri)scoprire la vita e se stessa. Ma il destino ha per lei altri piani.

Dal 28 luglio sarà disponibile Ammonite – Sopra l’onda del mare di Francis Lee, edito sempre in formato DVD. Un’emozionante storia vera, ispirata al personaggio realmente esistito della paleontologa Mary Anning, interpretata dall’attrice premio Oscar® Kate Winslet, qui affiancata dalla talentuosa Saoirse Ronan, acclamata star di Lady Bird e Piccole donne. Negli anni ’40 del 1800, la celebre paleontologa autodidatta Mary Anning (Kate Winslet) lavora da sola sulla costa selvaggia e brutale di Lyme Regis, nell’Inghilterra meridionale. Qui va in cerca di fossili comuni per venderli ai turisti per sostentare se stessa e la madre vedova e malata. Quando un turista, Roderick Murchison, arriva a Lyme, incarica Mary di prendersi cura della sua giovane moglie, Charlotte (Saoirse Ronan), che si sta riprendendo da una tragedia personale. Mary, non può permettersi di rifiutare, ma, orgogliosa e implacabilmente appassionata per il suo lavoro, si scontra con la sua ospite indesiderata. Sono donne provenienti da mondi diversi. Eppure, Mary e Charlotte scoprono che possono offrirsi a vicenda ciò di cui hanno bisogno: la consapevolezza di non essere sole. È l’inizio di una storia d’amore pervasiva e appassionata che sfiderà ogni convenzione sociale e cambierà irrevocabilmente il corso delle loro vite.

Eagle Pictures: le nuove uscite della collana 4KULT

Sempre nel mese di luglio appuntamento con nuove uscite della collana 4KULT, dedicata a imperdibili riedizioni in 4K a tiratura limitata di film che hanno segnato la storia del cinema, contenenti una card da collezione numerata. Tra le novità del mese, Last action hero, cult del 1993 con Arnold Schwarzenegger, disponibile a partire dal 7 luglio, Nel centro del mirino, indimenticabile action movie con protagonista Clint Eastwood edito sempre dal 7 luglio, Final Fantasy VII – Advent Children, dalla saga ispirata all’omonimo videogioco della PlayStation che ha cambiato per sempre la storia dei JRPG, disponibile dal 14 luglio, Quasi famosi – Almost famous, pluripremiato film di Cameron Crowe sugli anni d’oro del rock e in uscita dal 21 luglio sia in edizione 4K (con doppio disco 4K e Blu-Ray, contenenti la versione estesa ed originale insieme a tantissimi extra) che in formato Blu-ray (con doppio disco Blu-Ray contenente la versione estesa e originale del film e con contenuti extra), e infine Snatch – Lo strappo, crime movie dal ritmo serrato del regista Guy Ritchie con Brad Pitt e Benicio Del Toro, disponibile dal 28 luglio.

